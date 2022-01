A tempestade de neve que afetou o sudeste dos Estados Unidos no fim de semana, avançando nas últimas horas para o nordeste do país, deixou milhares de pessoas sem eletricidade e provocou o cancelamento de mais de 1.300 voos.

Mundo 21

Mau tempo

Nevão deixa milhares sem eletricidade nos EUA

De acordo com a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade deve continuar a avançar hoje para o norte do país e vai deixar uma grande acumulação de neve em áreas do nordeste dos Estados Unidos, nos Apalaches Centrais e na região inferior dos grandes lagos (Ontário, Huron e Erie).

A previsão indica que a tempestade vai seguir na terça-feira para o sudeste do Canadá. Ao passar pelo sul e nordeste dos Estados Unidos, o fenómeno meteorológico deixou milhares de pessoas sem energia elétrica, segundo dados do portal poweroutage.us.

21 Greenville, Carolina do Sul. AFP

Os Estados mais afetados na segunda-feira pela tempestade de neve foram a Carolina do Norte, onde 31.362 pessoas ficaram sem energia elétrica, a Carolina do Sul (30.171 pessoas sem energia), a Geórgia com 24.146, a Virgínia Ocidental (24.089) e a Pensilvânia (20.132).

Além disso, um total de 1.314 voos foram cancelados neste mesmo dia em diferentes aeroportos dos Estados Unidos e originou atrasos noutros 538 voos que tinham destino ou partida deste país, informou o portal flightaware.com.

O aeroporto mais afetado é o de Charlotte, na Carolina do Norte, com 209 cancelamentos, seguido pelo aeroporto internacional Ronald Reagan, em Washington DC (79), e aeroporto internacional de Newark Liberty (59), em Nova Jérsia.

Também a companhia ferroviária Amtrak cancelou vários comboios no nordeste dos Estados Unidos esta segunda, como o que liga Washington a Nova Iorque ou o que opera entre Richmond (Virgínia) e Boston (Massachusetts).

