EUA. Mulher em estado crítico depois de ter sido alvejada no Capitólio

Ana TOMÁS A mulher foi atingida no peito durante a insurreição de dezenas de manifestantes apoiantes de Trump que invadiram o Capitólio, enquanto decorria a sessão no Congresso para validar a eleição de Joe Biden.

Uma mulher foi alvejada no Capitólio, em Washington, durante a invasão de dezenas de manifestantes que assistiam ao comício do presidente cessante, Donald Trump, avança a CNN.

A mulher foi atingida no peito e está em estado crítico, segundo confirmaram duas fontes ao canal americano.

Desconhecem-se, para já, as circunstâncias em que foi baleada. Além das forças de segurança que estavam no edifício e foram retirando os congressistas, alguns dos manifestantes terão entrado com armas, noticiou a agência Reuters.





