Sessão no Congresso foi suspensa por questões de segurança.

EUA. Manifestantes pró-Trump invadem capitólio

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA, no Congresso em Washington, teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados por manifestantes pró-Trump que invadiram, esta tarde, o Capitólio.

Os manifestantes, refere a agência Lusa, forçaram a barreira policial que tentou impedir a sua entrada no edifício, mas sem sucesso.



A agência Reuters diz haver relatos de que alguns manifestantes entraram armados.

Enquanto os representantes e senadores discutiam a objeção levantada por um grupo de republicanos à contagem dos votos no Arizona, no início da sessão de ratificação dos resultados eleitorais, apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, entraram no Capitólio, obrigando à suspensão da sessão.

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021





Milhares de manifestantes em Washington

Milhares de manifestantes, entre os quais vários grupos de extrema-direita. avança a Reuters, reuniram-se em Washington, para protestar e contestar a vitória do democrata Joe Biden.

Num comício em frente à Casa Branca, e a duas semanas da tomada de posse de Biden como novo presidente dos EUA, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazer ouvir a sua voz, em protesto ao que diz ser uma “fraude eleitoral”, cita a Lusa.

Trump afirmou que “nunca” aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro e vitória do seu adversário.

“Nunca iremos desistir. Nunca iremos ceder. Vencemos esta eleição, e ganhámos em geral”, disse Trump durante um comício, voltando a por em causa as evidências da sua derrota nas urnas.

Minutos depois, agentes de segurança começaram a evacuar escritórios do Capitólio, por razões de segurança e, de seguida, aconselharam a suspensão dos trabalhos na Câmara de Representantes e no Senado.

Os trabalhos de discussão da contagem de votos eleitorais ficaram assim, para já suspensos, enquanto canais televisivos transmitem imagens de distúrbios nas escadas do Capitólio.

De acordo com as autoridades, um embrulho suspeito foi retirado da área do capitólio.



Vários legisladores, incluindo republicanos, usam as suas contas na rede social Twitter para criticar a ação dos manifestantes, dizendo que não se vão deixar intimidar pela sua presença ou pelos seus apelos para que a contagem de votos do Colégio Eleitoral seja rejeitada.

Estas manifestações acontecem também no dia em que os democratas estão prestes a alcançar a maioria no Senado, com a eleição, na Georgia, de Raphael Warnock e a vitória também quase certa de Jon Ossoff.

Entretanto o presidente da Câmara de Washington ordenou o recolher obrigatório a partir das 18h (hora local), para ajudar as forças de segurança, que já tinham solicitado reforços, a conter os manifestantes que se concentraram no Capitólio.







Com agências

