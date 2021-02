Estados Unidos conduziram ataque aéreo em resposta a uma série de ações recentes contra instalações norte-americanas no Iraque.

EUA. Joe Biden ordena bombardeamento na Síria contra milícias apoiadas por Irão

Estados Unidos conduziram ataque aéreo em resposta a uma série de ações recentes contra instalações norte-americanas no Iraque.

"Sob a direção do Presidente Biden, as forças militares dos EUA conduziram esta noite ataques aéreos na Síria Oriental contra infraestruturas utilizadas por grupos militantes apoiados pelo Irão", afirmou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.



"O Presidente Biden agirá para proteger o pessoal dos EUA e da coligação. Ao mesmo tempo, atuamos de uma forma deliberada que visa desescalar a situação global tanto na Síria Oriental como no Iraque", acrescentou o porta-voz.

De acordo com Kirby, os ataques destruíram "instalações múltiplas" num posto de controlo fronteiriço utilizado por vários grupos militantes apoiados pelo Irão, incluindo os Kataib Hezbollah (KH) e Kataib Sayid al Shuhada (KSS).

Pela sua parte, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, defendeu que o ataque foi levado a cabo com base em dados dos serviços secretos iraquianos e disse estar confiante na exatidão desta informação. "Temos confiança no alvo que perseguimos, sabemos o que atingimos. Permitimos e encorajámos os iraquianos a investigar e desenvolver inteligência para nós, e isso foi muito útil para nós na identificação do alvo", justificou Austin.

No início do dia, a Reuters, citando dois funcionários norte-americanos, noticiou o ataque, acrescentando que o mesmo foi aprovado pelo Presidente Joe Biden.

No início da segunda-feira, pelo menos dois mísseis atingiram a Zona Verde de Bagdade, a zona mais segura da capital iraquiana, no que foi o terceiro ataque com mísseis no país em pouco mais de uma semana. Os ataques foram dirigidos a áreas onde estão estacionadas tropas, diplomatas ou empreiteiros americanos.

A 15 de fevereiro, pelo menos uma pessoa foi morta e seis ficaram feridas pelo impacto de três projécteis perto de uma base aérea que alberga tropas norte-americanas junto ao Aeroporto Internacional de Erbil, capital do Curdistão iraquiano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.