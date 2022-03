Os médicos anunciaram esta quinta-feira que realizaram o procedimento com sucesso, criando esperanças para outros doentes em fase avançada.

Mundo 2 min.

Saúde

EUA. Homem com cancro terminal nos pulmões salvo por duplo transplante

AFP Uma equipa médica nos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira que realizou com sucesso um transplante duplo de pulmão num paciente com cancro terminal, criando esperanças para outros doentes em fase avançada.

O paciente em questão, Albert Khoury, um não-fumador de 54 anos, passou sete horas na mesa de operações para receber os seus novos pulmões no Northwestern Medicine Hospital em Chicago, a 25 de setembro de 2021.



Seis meses mais tarde, os seus novos órgãos estão a funcionar bem e não foram encontrados vestígios de células cancerígenas no seu corpo. "Os transplantes pulmonares são extremamente raros no cancro do pulmão, havendo muito poucos exemplos documentados", explicou Ankit Bharat, o cirurgião torácico chefe da Northwestern Medicine.

"Para pacientes com cancro em estágio 4, o transplante pulmonar é considerado absolutamente fora de questão, mas como o de Albert estava circunscrito ao seu peito, estávamos confiantes de que podíamos livrá-lo de todas as células cancerosas durante a cirurgia e salvar-lhe a vida".

Os cirurgiões normalmente ficam relutantes em realizar este tipo de transplante porque o risco de recaída, num paciente que tem de tomar medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição do transplante, é muito elevado se permanecerem no corpo algumas células cancerígenas.

As primeiras operações deste tipo falharam, mas os médicos sabem agora mais sobre como os cancros se propagam.

Os sintomas de Albert Khoury começaram no início de 2020: dores nas costas, espirros, calafrios, tosse... O operário da construção de Chicago pensou que era covid-19 no início, mas depois começou a tossir sangue e chamou o seu médico.

Os exames revelaram um cancro em estágio 1. "Mas por causa da pandemia da covid-19, não pude começar imediatamente o tratamento", diz o paciente. Em julho de 2020, o cancro tinha-se agravado até ao estágio 2, e a quimioterapia não o impediu de progredir para os estágios 3 e 4.

Saiba quais os alimentos que ajudam a viver mais 10 anos Cientistas noruegueses publicaram um estudo sobre a dieta ideal que aumenta em muito a esperança de vida. E até criaram um site para calcular as quantidades certas para cada idade.

Foi-lhe dito que não sobreviveria, mas entretanto a irmã falou-lhe sobre os transplantes pulmonares na Northwestern Medicine, uma pioneira neste campo. Em 2020, uma equipa liderada pelo cirurgião Ankit Bharat já tinha realizado um duplo transplante numa jovem cujos pulmões tinham sido arrasados pela covid-19.

Operação durou seis horas

Após novas tentativas de tratamento, Albert Khoury, cujo estado se estava a deteriorar, foi considerado elegível para o transplante porque o seu cancro, embora no estágio 4, não se tinha propagado a outros órgãos.

A equipa que o operou teve de remover "triliões" de células cancerosas dos seus pulmões em seis horas, tendo o cuidado de não as deixar entrar em contacto com o seu peito ou corrente sanguínea. "Foi uma noite emocionante", disse Ankit Bharat.

Albert Khoury pode agora levar uma vida normal, trabalhar ou praticar desporto sem assistência respiratória. "Não sorri durante mais de um ano, mas agora não posso parar", reconheceu.

Após o seu sucesso, a equipa de Ankit Bharat começou a desenvolver novos protocolos para ver quem mais poderia ser elegível para tal tratamento. "Estamos agora convencidos de que é possível oferecer um transplante para o cancro. Penso que terá um impacto maior do que aquele que podemos ver neste momento", disse o cirurgião.

O cancro do pulmão é de longe o cancro mais mortal nos Estados Unidos, com quase uma em cada quatro mortes por esta doença.