EUA. Guia de formação policial considera Black Lives Matter grupo "terrorista"

Entre as várias teorias do documento sem fundamento factual, destacam-se as que defendem que o movimento BLM e Antifa estão ligados e têm "atiradores furtivos treinados e dedicados" estacionados em certas cidades, são frentes de batalha da Rússia e China contra os EUA e que planeavam ataques antes e depois das eleições presidenciais do mês passado.

Nos Estados Unidos da América, uma associação de formação policial em aplicação da lei está, segundo a Associeted Press (AP), a promover um longo documento de investigação "repleto de falsidades e conspirações" que exorta a polícia local a tratar os ativistas do movimento Black Lives Matter como "terroristas" que conspiram para uma revolução violenta.



O documento distribuído pela International Law Enforcement Educators and Trainers Association, que se intitula "uma organização de aplicação da lei empenhada em melhorar a formação dos profissionais da justiça penal" e a "salvar vidas através da formação" contém informação "errada e retórica inflamatória" que poderia incitar os agentes contra manifestantes e pessoas de cor".

O documento alega que Black Lives Matter e Antifa, abreviatura de anti-fascistas, são "movimentos revolucionários cujos objetivos são derrubar o governo dos EUA" e afirma que estão a planear "violência extrema".

Phillip Atiba Goff, professor da Universidade de Yale, especialista em preconceitos raciais dentro da polícia, chamou ao documento "perigoso", observando que a associação em causa é uma importante fonte de materiais de formação para muitos departamentos de pequena e média dimensão em todo o país.

"É espantoso. É angustiante em muitos aspetos. É desvinculado da realidade", disse Goff, CEO do Centro para o Policiamento Equitativo à AP. "Preocupa-me que leve pessoas a morrer desnecessariamente".

A associação em outubro enviou um link para o documento de 176 páginas, intitulado Understanding Antifa and Urban Guerrilla Warfare, numa atualização de notícias por e-mail aos seus milhares de membros.

O documento, rotulado "Restrito apenas à aplicação da lei", é um dos poucos materiais disponíveis ao público no seu website.

A agência noticiosa Associated Press teve conhecimento do documento através de um dos membros da organização policial. O diretor executivo do grupo, Harvey Hedden, defendeu o documento, a que chamou a opinião de um membro e aberto à crítica e ao debate, referindo que a associação apoia a troca de ideias e estratégias para melhorar a formação em justiça penal, mas não apoia abordagens específicas.

Segundo a agência, Hedden argumentou que a verificação dos factos no documento ou a restrição da sua distribuição equivaleria à censura e que a sua publicação permitiria a revisão pelos pares por parte de outros formadores.

"Haverá sempre diferenças de opinião sobre questões de formação, mas enquanto as divergências permanecerem profissionais e não pessoais, não censuramos estas ideias", disse. "Estou disposto a permitir que o formador avalie a informação por si próprio" e acrescentou "Tal como a aplicação da lei, receio que a BLM tenha merecido algumas destas críticas e outras poderão ser sobre-generalizações".

O movimento Black Lives Matter surgiu em 2013 após a absolvição do homem da Florida que matou fatalmente Trayvon Martin, de 17 anos, e explodiu em tamanho e influência no início deste ano após a morte de George Floyd na custódia policial de Minneapolis.

Os protestos em todo o país foram largamente pacíficos, mas ocasionalmente marcados por confrontos com a polícia ou pela destruição de propriedade. Desde então, muitos ativistas têm trabalhado para reduzir o âmbito e o custo dos departamentos de polícia locais e para reformular a formação policial.

A associação de aplicação da lei em causa, conhecida pelo seu apelido ILEETA, promove a sua conferência anual, marcada para St Louis em março do próximo ano, como "o maior encontro de formadores policiais do mundo". Publica uma revista de investigação, fornece outros materiais educativos e de formação e opera uma página no Facebook para os membros trabalharem em rede e partilharem ideias.

Um funcionário da Color of Change, uma organização nacional de justiça racial, apelou na quarta-feira aos departamentos policiais para cortarem os laços de formação com a associação, dizendo que encoraja uma mentalidade ao estilo guerreiro que cria mais conflitos nas comunidades.

"Isto é perturbador de ler, mas não me surpreende de todo. Este é o tipo de pensamento que infelizmente é bastante proeminente dentro da cultura policial", disse Scott Roberts, director sénior de campanhas de justiça criminal. Goff, o professor, disse que os executivos da polícia com quem discutiu o documento esta semana se sentiram "perturbados" ao lê-lo, considerando irresponsável o grupo promover o documento.

"Este documento está abaixo da cintura devido à quantidade de desinformação, teorias de conspiração, e a quanta violência promove e quantas razões dá para justificar a desumanização das pessoas", disse Sherice Nelson, professora assistente de ciências políticas na Southern University e no A&M College, que estuda movimentos políticos negros, citada pela agência.

Nelson disse que o jornal promove repetidamente as afirmações "extravagantes" sobre Black Lives Matter, mostra ignorância cultural ao entrar falsamente em conflito com o movimento Antifa, e prepara os oficiais para usar a força ao pintar ambos como "terroristas" conspirando para matar a polícia.

O documento afirma que aqueles que participaram em meses de protestos no início deste ano em Portland e Seattle foram "idiotas úteis", concebidos para dar cobertura às "tropas treinadas por terroristas" que se seguiriam. "São esperados e exigidos actos extremos de violência", adverte o documento.

O documento afirma que os oficiais militares que serviram no Iraque e no Afeganistão estão preocupados com os movimentos porque "testemunharam a organização deste tipo de grupos terroristas, criando insurreições e as horríveis consequências das mesmas".

O FBI é em grande parte "ignorante" sobre a natureza da sua ameaça e, juntamente com os meios noticiosos, tem focado erradamente a atenção na violência levada a cabo por supremacistas brancos, argumenta o documento.

Goff, cujo grupo trabalha com departamentos para tornar o policiamento "menos racista e mortífero", disse que o documento mostrava porque é importante que os críticos se envolvam diretamente com as forças da lei locais para procurarem mudanças. Caso contrário, disse à AP, "está-se a abandonar esta profissão aos piores impulsos deste país".

