Antigos republicanos eleitos, ex-funcionários das administrações de Reagan, Bush e Trump, e ex-embaixadores querem avançar com formação de centro-direita, contestando o rumo do Partido Republicano, que continua leal ao ex-Presidente. Trump está a ser julgado, no Senado, por incitamento à insurreição.

Mundo 3 min.

EUA. Grupo de republicanos quer criar novo partido anti-Trump

Antigos republicanos eleitos, ex-funcionários das administrações de Reagan, Bush e Trump, e ex-embaixadores querem avançar com formação de centro-direita, contestando o rumo do Partido Republicano, que continua leal ao ex-Presidente. Trump está a ser julgado, no Senado, por incitamento à insurreição.

Dezenas de antigos membros do Partido Republicano pretendem avançar com a criação de um novo partido anti-Trump.

Numa altura em que o ex-Presidente americano enfrenta o julgamento de impeachment, acusado de incitação à invasão do Capitólio, em janeiro, elementos do partido que apoiou no seu mandato e recandidatura, estão, segundo noticia a agência Reuters em conversações para formar um novo partido de centro-direita.

Uma das razões para a saída do Partido Republicano é o facto de consideram que este não está disposto a demarcar-se de Donald Trump e das suas tentativas de minar a democracia do país.

No grupo envolvido nas primeiras discussões para a constituição de uma nova formação política nos EUA, incluem-se antigos republicanos eleitos, ex-funcionários das administrações de Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush e Trump, e ex-embaixadores republicanos e estrategas republicanos.

Trump vai ser julgado por "traição de proporções históricas" Democratas argumentam que Trump deve ser considerado culpado, sob a acusação de “incitamento à insurreição”.

De acordo com a Reuters são, pelo menos, mais de 120 aqueles que se reuniram na sexta-feira, virtualmente, para discutir a criação de um grupo dissidente que funcionaria numa plataforma ideologicamente baseada no "conservadorismo de princípios", respeitando a Constituição e o Estado de direito. Ideias que os envolvidos dizem ter sido destruídas por Trump e pela sua governação.

Entre os participantes da reunião estiveram John Mitnick, conselheiro geral do Departamento de Segurança Interna da administração Trump, o antigo congressista republicano Charlie Dent, Elizabeth Neumann, chefe de pessoal adjunto do Departamento de Segurança Interna da administração Trump, e Miles Taylor, também antigo oficial de segurança interna do governo do ex-Presidente.

O objetivo da nova formação política é fazer concorrer candidatos a algumas eleições mas também endossar candidatos, de centro-direita, noutras, sejam republicanos, independentes ou democratas.

Eventos do capitólio e impeachment

Nas primeiras conversações os elementos descontentes com o rumo do Partido Republicano salientam a ampla clivagem que se vive dentro do coletivo sobre as falsas alegações de Trump de fraude eleitoral e os acontecimentos de 6 de janeiro, que culminaram com a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por apoiantes do ex-Presidente, que tinha discursado momentos antes, pedindo-lhes que se dirigissem para o edifício e se fizessem ouvir, numa altura em que se confirmava a contagem de votos que deu a vitória a Joe Biden.

Republicanos querem adiar decisão de impeachment de Trump para fevereiro O ex-Presidente dos Estados Unidos da América está acusado de incitamento à insurreição no Capitólio, no passado dia 6 de janeiro.

De acordo com os dissidentes republicanos, a maioria no partido permanece leal ao ex-presidente, mas há outros que procuram uma nova direção.

Os elementos que participaram na reunião da passada sexta-feira afirmaram, segundo a Reuters, estar particularmente preocupados e desiludidos com o facto de mais de metade dos republicanos no Congresso - oito senadores e 139 representantes da Câmara - terem votado para bloquear a certificação da vitória eleitoral de Biden no Capitólio e de a maioria dos senadores republicanos ter indicado que não apoiará a condenação de Trump no julgamento do impeachment do Senado desta semana.

É necessária uma maioria de dois terços para condenar o ex-Presidente americano, no Senado, mas uma absolvição parece ser o cenário mais provável uma vez que a grande maioria dos senadores republicanos não parecem ter mudado a sua posição até à data.

Muitos alegam que penalizar juridicamente os atos de Donald Trump levará a mais divisões no país, lançando também dúvidas sobre a legalidade de julgar um presidente depois de este ter deixado o cargo. Uma destituição nesta fase pode, no entanto, impedir que o ex-Presidente norte-americano volte a exercer um cargo público.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.