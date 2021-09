Resultados preliminares da autópsia apontam para homicídio. Namorado da influencer, que viajava com a jovem quando esta desapareceu, continua a ser procurado pela polícia.

Gabby Petito. FBI confirma que corpo encontrado é o da influencer e que jovem foi assassinada

O mistério em torno do desaparecimento da influencer americana Gabby Petito começa a dissipar-se e a evolução da investigação parece apontar cada vez mais para o envolvimento do namorado no fatídico destino da jovem.

Os restos mortais que o FBI encontrou, no passado domingo, na Floresta Nacional de Bridger-Teton, no estado do Wyoming, são mesmo da jovem influencer de 22 anos, segundo confirmaram os resultados da autópsia realizada esta terça-feira.

Gabby Petito terá morrido no final de agosto, quando viajava, numa road trip pelos Estados Unidos da América, com o namorado Brian Laundrie. A última vez que a influencer falou com a família ainda estava no parque de Grand Teton. Especula-se que as últimas mensagens escritas, que foram enviadas do seu telemóvel e publicadas nas suas redes sociais já não tenham sido criadas por si.

Oficialmente o desaparecimento de Gabby Petito foi reportado a 11 de setembro, 10 dias depois de o namorado da influencer ter regressado da viagem sozinho, na carrinha onde ambos tinham partido para mais uma aventura, que a jovem foi documentando nas suas redes sociais até desaparecer sem deixar rasto.

Numa análise preliminar às causas da morte de Gabby Petito, os resultados da autópsia apontam para que se tenha tratado de homicídio, segundo revelou o FBI. Contudo, a polícia federal ressalva que a causa oficial da morte só será confirmada pelos resultados finais da autópsia.

Brian Laundrie, de 23 anos , que começou por ser classificado, pelas autoridades, como "pessoa de interesse para a investigação" parece ser agora o principal suspeito.

Em parte incerta, o namorado da jovem estava, esta terça-feira, a ser procurado ativamente pela polícia, que no dia anterior tinha feito buscas na casa dos seus pais - em North Port, na Florida -, onde ele e Gabby Petito viviam.

Quando Brian Laundrie regressou da viagem sem a namorada, no início de setembro, recusou-se a falar com os investigadores e depois disso desapareceu.

O FBI lançou uma operação de caça ao homem numa reserva pantanosa da Florida, onde há uma semana Brian Laundrie tinho sido visto a percorrer os trilhos, anunciou na terça-feira a polícia do North Port, encarregada das buscas juntamente com os agentes federais. "A Reserva Carlton é, por vezes, uma área vasta e hostil. Está atualmente inundada até à cintura em muitos locais. É um trabalho perigoso para as equipas de busca à medida que atravessam os pântanos infestados de crocodilos e cobras", detalha post no Facebook da polícia.

Na mesma rede social, as autoridades informam mais tarde que não houve nenhuma descoberta relevante nas operações de terça-feira e que as buscas prosseguem esta quarta-feira, na mesma zona.

O FBI, que lidera a investigação, continua a pedir a quem tenha informações sobre o atual paradeiro de Laundrie, que tenha tido contacto com o casal, na área de campismo dispersa de Spread Creek, entre 27 e 30 de agosto, ou visto o veiculo em que os dois se deslocavam, nessa altura, para contactar as autoridades.

Com agências

