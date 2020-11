Milhares de viaturas entupiram a autoestrada em Dallas, no Texas, este fim de semana, para chegarem a uma instituição de caridade social que distribuía 272 toneladas de alimentos à população.

EUA. Fila de 25 mil veículos no Texas para recolher comida de instituição de caridade

De acordo com a porta-voz do North Texas Food Bank (NTFB), Anna Kurian, à CNN, a pandemia aumentou as carências alimentares e só no sábado receberam mais de 25 mil pessoas.



As fotografias disponibilizadas pela NTFB à imprensa mostram a quantidade impressionante de condutores à espera da sua vez. O Texas tornou-se na semana passada o primeiro estado norte-americano a registar um milhão de casos.

"Quarenta por cento das pessoas que nos chegaram estão a fazê-lo pela primeira vez", afirmou Anna Kurian. Numa viatura, uma mulher explicou à CNN que lutava por sobreviver: "Não tenho estado a trabalhar desde dezembro. Não consigo encontrar um emprego, cortaram-me o subsídio de desemprego".

A presidente da NTFB, Trisha Cunningham, afirmou estar orgulhosa da sua equipa e da comunidade "por terem proporcionado alguma esperança e cuidado durante estes tempos extraordinários". Esta instituição tem programado continuar a distribuir alimentos durante a semana.

