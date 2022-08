O caso é contado pela própria polícia da Califórnia que desvendou o mistério. Saiba o que aconteceu.

Caso insólito

EUA. Este macaco do zoo ligou para o 112 e a polícia foi investigar

Redação O caso é contado pela própria polícia da Califórnia que desvendou o mistério. Saiba o que aconteceu.

Há muitas chamadas falsas para os números de emergência - 112 na Europa, e 911 nos EUA - mas esta mereceu destaque da própria polícia norte-americana. O seu autor foi Route, um macaco do-prego que habita no jardim zoológico Zoo to You, em Paso Robles, na California, EUA, e o caso está a ser notícia internacional pelo inusitado.



O relato do incidente é feito pelo própria polícia de San Luis Obispo que recebeu a misteriosa chamada e foi investigar.

Route, o macaco que telefonou para o número de emergência. AFP

No sábado à noite, dia 13 de agosto a polícia recebe uma chamada de emergência para o 911. Quem telefonou desligou de imediato. Os agentes tentam ligar de novo para o número de origem, que verificam ser de um telemóvel do jardim zoológico. Ninguém atende. Enviam mensagens. Nada.

Uma equipa desloca-se então ao zoo. No local, todos garantem que não telefonaram para o 911. Os agentes percorrem então o zoo sem encontrar nada suspeito.

Principal suspeito? O macaco

Chegam então a uma conclusão. O telefonema deve ter sido feito por Route, o macaco-prego. O animal terá agarrado no telemóvel do zoo que estava no carro de golfe usado para os funcionários se deslocarem pelos 16,1 hectares do jardim zoológico, e acidentalmente pressionado as teclas 911.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

“Disseram-nos que estes macacos são muito curiosos e agarram em tudo, carregando até em teclas. Foi isso que Route fez... e simplesmente aconteceu que pressionou a combinação certa de números para nos ligar”, explica a polícia na sua página do facebook com duas fotos de Route.

Sabia que os cães choram de alegria quando se reencontram com os donos? Para os investigadores, as lágrimas estão ligadas à presença da ocitocina, apelidada como a “hormona do amor”.

“Como podem ver nestas fotos, Route está um pouco envergonhado com o sucedido. Mas não se pode culpá-lo, afinal macaco vê, macaco faz”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.