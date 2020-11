O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está à frente do Presidente norte-americano, com 224 contra 213 delegados no Colégio Eleitoral, segundo projeções dos principais 'media' norte-americanos.

EUA/Eleições. Joe Biden lidera com 224 delegados contra 213 de Donald Trump

Lusa O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está à frente do Presidente norte-americano, com 224 contra 213 delegados no Colégio Eleitoral, segundo projeções dos principais 'media' norte-americanos.

Trump somou os 38 delegados do importante estado do Texas, o segundo maior do país depois da Califórnia. O Colégio Eleitoral é um órgão de 538 delegados que elegem estados com base na população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo por um único voto, recebe todos os delegados, com exceção do Nebraska e do Maine.

O candidato que atingir 270 delegados vence as eleições.

Trump (213): Alabama (9), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Florida (29), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6), Louisiana (8), Mississippi (6) Missouri (10), Montana (3), estado do Nebraska (2), distrito de Nebraska 1 (1), distrito de Nebraska 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Virginia Ocidental (5) e Wyoming (3).

Biden (224): Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), distrito de Columbia (3), Hawai (4), Illinois (20), Maryland (10), Massachusetts (11), Minesota (10), distrito de Nebraska (1), Nova Jérsia (14), Nova Iorque (29), New Hampshire (4), Novo México (5), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virgínia (13) e Washington (12).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.