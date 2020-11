EUA/Eleições. Biden vence no Arizona e vira estado republicano

O candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, venceu no Arizona, obtendo os seus 11 votos do colégio eleitoral e virando um estado importante para as aspirações de reeleição de Donald Trump, segundo as contas da Associated Press.

Lusa O candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, venceu no Arizona, obtendo os seus 11 votos do colégio eleitoral e virando um estado importante para as aspirações de reeleição de Donald Trump, segundo as contas da Associated Press.

A vitória de Biden no Arizona é um rude golpe para a campanha de Donald Trump, sendo tradicionalmente um estado conservador, onde os democratas apenas venceram por uma única vez nos últimos 72 anos.



A campanha de Biden apostou fortemente no Arizona, como parte do seu mapa de "campos de batalha", aproveitando mudanças demográficas, novos residentes e realinhamentos partidários entre os principais eleitores suburbanos.

O Arizona faz parte de um grupo de meia dúzia de estados que são essenciais a determinar quem será o próximo Presidente dos Estados Unidos.

