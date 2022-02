Ameaça de ataque à Ucrânia sobe de nível e segundo o jornal New York Times é agora imediato. Macron e Putin, um encontro diplomático marcado pela desconfiança. Norte-americanos tèm 48 horas para deixar o país.

Mundo 2 min.

Guerra na Europa

EUA e União Europeia reafirmam união contra a Rússia

Telma MIGUEL Ameaça de ataque à Ucrânia sobe de nível e segundo o jornal New York Times é agora imediato. Macron e Putin, um encontro diplomático marcado pela desconfiança. Norte-americanos tèm 48 horas para deixar o país.

Os Estados Unidos e a União Europeia continuam juntos na determinação de “assegurar uma resposta unida e efetiva”, disse esta tarde Ursula von der Leyen, no seguimento da segunda videoconferência em que falou com Joe Biden sobre a Ucrânia - mantida esta tarde. A conversa entre os dois deu-se no momento em que a Casa Branca acredita que uma invasão da Rússia está “iminente”.



Entretanto, o jornal New York Times (NYT) lançou uma atualização às 22h, hora do Luxemburgo (CET), segundo a qual fontes da Casa Branca acreditam que a ameaça do ataque militar de Putin à Ucrânia é agora “imediato”. Segundo o artigo do NYT, a Ucrânia avisou os EUA que o país está quase completamente cercado por forças hostis e que as imagens de satélite dão conta do avolumar de militares nas três linhas de fronteira.

Ucrânia. Governo britânico apela aos seus cidadãos para saírem o mais rápido possível O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido atualizou os dados na sua página sobre conselhos de viagem, alertando contra qualquer deslocação para a Ucrânia e enfatizando que os britânicos devem deixar o país “agora”.

Norte-americanos têm 48 horas para deixar o país

Segundo o NYT, o ataque pode estar por dias. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, já tinha dito que a invasão pode acontecer ainda durante os jogos Olímpicos de Inverno, que terminam dia 20. Foi dado, esta sexta-feira, aos cidadãos norte-americanos um prazo máximo de 48 horas para deixarem o país, depois disso não podem contar com a ajuda militar para os resgatar.

Biden e von der Leyen continuam, segundo o comunicado, “determinados a apoiar a Ucrânia”, incluindo o pacote de assistência financeira imediata de 1.2 mil milhões de euros. As sanções económicas a impor à Rússia na eventualidade de uma invasão continuaram a ser discutidas. Para von der Leyen, “todas as opções estão em cima da mesa”, mas serão sobretudo dirigidas aos setores financeiros, energéticos e na proibição de exportação de produtos “high-tech”.

Por outro lado, a Comissão continua a procurar novos fornecedores de gás natural, a nível mundial, com a ajuda do presidente Biden. A União Europeia acredita que a Rússia retaliará com o corte do fornecimento de gás natural à Europa, assim que as sanções entrarem em vigor.

EUA. Ataque russo começará certamente com bombardeamentos aéreos O conselheiro para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, instou os cidadãos norte-americanos que se encontram na Ucrânia a abandonar o país “nas próximas 24 a 48 horas”.

Macron receou entregar ADN ao KGB

Biden e Ursula von der Leyen avaliaram esta tarde os esforços diplomáticos que têm sido feitos para tentar uma “desescalada” da crise, e as tentativas de suportar a via do diálogo e evitar a guerra na Europa. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, acredita que uma guerra a acontecer será a maior na Europa desde há 75 anos. As estimativas de Washington são de que uma nova guerra na Europa pode causar 50 mil mortes e 5 milhões de refugiados.

A ida do presidente francês Emmanuel Macron a Moscovo, na passada segunda-feira, parece, no entanto, não ter conseguido grandes avanços. A imagem dos dois chefes de Estado sentados nas pontas de uma mesa branca de cinco metros de comprimento intrigou observadores sobre a escolha de cenário por parte do Kremlin.

NATO insiste no "risco real" de uma nova guerra na Europa O Ocidente acusa a Rússia de ter reunido dezenas de milhares de tropas junto à fronteira da Ucrânia para invadir novamente o país, depois de lhe ter anexado a península da Crimeia em 2014.

Esta sexta-feira, vários jornais explicaram que os serviços secretos franceses não aceitaram que Macron fizesse o teste covid-19 submetido por responsáveis russos. para evitar a possibilidade de o KGB deitar as mãos ao ADN do presidente francês. Por isso, Putin fez questão de mostrar o seu talento em escolher mobiliário para fazer passar uma mensagem de força.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.