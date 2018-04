Donald Trump diz que uma decisão sobre intervenção no país está iminente. Kremlin avisa que haverá "graves consequências" num caso desses.

EUA e Rússia em duelo na ONU com a Síria no meio

Donald Trump diz que uma decisão sobre intervenção no país está iminente. Kremlin avisa que haverá "graves consequências" num caso desses.

Enquanto Donald Trump volta a dizer que "está iminente uma decisão sobre intervenção militar dos Estados Unidos na Síria", depois de se reunir com generais na Casa Branca e de falar ao telefone com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, os russos avisam que uma ação desse género terá "graves consequências".

Citado pela imprensa internacional, Trump afirmou que a Síria, a Rússia e o Irão "pagariam caro" após o ataque com armas químicas em Douma, atribuído às forças de Bashar Al Assad, que causou dezenas de vítimas civis. Os russos desmentiram de imediato que tivesse havido um ataque químico.



O presidente norte-americano voltou a abordar o assunto depois das conversas com os militares e com Macron, revelando que não "podiam ser permitidas atrocidades como as que todos testemunharam".



Na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a embaixadora Nikki Haley (EUA) acusou o "regime russo de ter as mãos manchadas com o sangue das crianças sírias".



O homólogo russo, Vassily Nebenzia, lamentou que a Rússia "esteja a ser imperdoavelmente ameaçada", sustentando que os investigadores do seu país "não encontraram qualquer prova de ataque químico a Douma".



Do lado francês chegou a indicação de que as vítimas "apresentavam sintomas de exposição a um poderoso agente neurotóxico em combinação com cloro para aumentar o seu efeito mortífero".



