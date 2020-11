Cada estado norte-americano tem as suas próprias regras e não se descarta recontagem de votos numas presidenciais em que os republicanos lançam suspeitas sobre o sistema eleitoral.

EUA. É provável que não se saibam os resultados eleitorais durante a madrugada

Depois da eleição que surpreendeu o mundo, há quatro anos, os eleitores norte-americanos voltam a marcar encontro com as urnas esta terça-feira. Foi então, num dia 9 de novembro, que a surpreendente notícia percorreu o planeta. Donald Trump, contra a maioria dos prognósticos havia sido eleito o 45.º Presidente dos Estados Unidos da América.

Hoje, depois de uma tensa corrida eleitoral que refletiu o ambiente geral do mandato do atual inquilino da Casa Branca, os eleitores vão julgar uma viragem nacionalista da política norte-americana e decidir se querem aprofundar esse caminho ou regressar à linha que caraterizou os mandatos anteriores.

Simultaneamente, a escolha nas urnas deve também refletir quem querem os norte-americanos para liderar um país mergulhado na mais grave crise económica desde a Grande Depressão e na pior pandemia do último século, sem esquecer a onda de protestos contra a violência policial racista.

Quando as urnas abrirem esta terça-feira, quase 100 milhões terão recorrido ao voto antecipado, num universo de 330 milhões de eleitores, um recorde absoluto que aponta para uma grande participação eleitoral na maior potência militar e política do planeta. São 70% da votação global de 2016.

Mas conhecer o vencedor da corrida na terça-feira à noite vai depender de muitos factores e os especialistas não excluem que os cidadãos norte-americanos se deitem sem saber quem é o próximo Presidente dos Estados Unidos, apesar do favoritismo de Joe Biden.

As regras entre os diferentes estados determinam também diferentes procedimentos para votar. Se nalguns a votação pode ser antecipada antes do dia das eleições, noutros só depois dessa data. Há ainda estados que aceitam boletins de voto após o dia das eleições. Contudo, os olhares vão estar sobretudo em cima dos nove estados considerados chave na escolha desta terça-feira: Florida, Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, Ohio, Wisconsin, Iowa, Arizona e Minnesotta. Também três outros podem surpreender: Texas, Nevada e Geórgia.

Cada um destes territórios tem o seu próprio sistema de escrutínio eleitoral e fuso horário diferente, pelo que os resultados não vão chegar ao mesmo tempo. Alguns já estão a contar os votos antecipados e outros só vão poder começar a proceder à contagem após o encerramento das urnas nesta terça-feira. Para além das diferentes velocidades no processamento dos votos, há ainda a possibilidade dos recursos dos candidatos que podem obrigar a uma recontagem.

Ao contrário das eleições no espaço europeu em que são os votos que escolhem o candidato, nos Estados Unidos, para ganhar as eleições, um dos dois candidatos deve eleger 270 dos 538 delegados, distribuídos proporcionalmente de acordo com a população de cada estado. A maioria que emerge do voto popular dá todos os representantes em jogo ao candidato eleito no território.

Desta vez, prevê-se que a comunicação social seja mais cautelosa na projeção dos primeiros resultados para evitar precipitações. Com Donald Trump a ameaçar não reconhecer o processo eleitoral se não for o vencedor, em ambiente de grande tensão, os primeiros números podem induzir em erro.

Vários especialistas indicam que os votos antecipados por correspondência devem favorecer os democratas. Várias sondagens dizem que os apoiantes de Joe Biden preferiram votar antecipadamente e que os republicanos devem votar em massa esta terça-feira. De acordo com o El País, o melhor cenário para conhecer o vencedor o mais cedo possível é que Biden obtenha um forte apoio nos estados considerados chave que irão divulgar primeiro os seus resultados. É o caso da Florida, onde os dois candidatos estão praticamente empatados, e o caso do Arizona e da Carolina do Norte que vão anunciar a grande maioria dos seus resultados dentro de poucas horas. Se o democrata tiver um triunfo claro nestes territórios, que Hillary Clinton perdeu em 2016, é um sinal da sua possível vitória. Se a corrida eleitoral sugerir um quase empate, os resultados finais nesses territórios poderão ser conhecidos apenas dias mais tarde.

Tanto o Minnesota como o Ohio deverão divulgar os resultados esta terça-feira à noite. Já o Wisconsin deve lançar os seus números só na quarta-feira de manhã e a Pensilvânia no fim da semana. Estes estados foram determinantes na vitória do atual Presidente em 2016. Por sua vez, a Geórgia e o Texas, dois bastiões republicanos, em dúvida nesta eleição, devem contar a maioria dos votos esta terça-feira mas sem certezas de que se saibam os resultados antes de quinta-feira.

Outros factores como falhas informáticas ou a possibilidade de um furacão podem ainda prolongar a jornada eleitoral nalgum dos muitos estados mas os resultados oficiais só serão conhecidos no fim de novembro.

