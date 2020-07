Procuradora considerou "inaceitável" o comportamento de Mark e Patricia McCloskey e que as suas ações poderiam ter espoletado uma situação violenta.

EUA. Casal acusado de uso ilegal de arma contra manifestantes

A máxima autoridade da procuradoria de St. Louis, Missouri, acusou, na segunda-feira, um casal que, no final de junho, apontou duas armas para um grupo de manifestantes que passaram à porta da sua casa, num bairro luxuoso desta cidade, noticia a AP.

"É ilegal exibir armas de forma ameaçadora", defendeu a procuradora Kimberly Gardner sobre as ações de Mark e Patricia McCloskey, que apontaram uma espingarda e uma pistola ao grupo de manifestantes que protestava pelo assassinato de George Floyd.

Os manifestantes estavam a caminho da residência da presidente da Câmara Municipal, Lyda Krewson, para exigir a sua demissão. O casal saiu com as armas e exigiu que o grupo saísse daquela rua. As imagens percorreram as redes sociais e geraram controvérsia.

A procuradora acredita que a forma como o casal se comportou poderia ter espoletado uma situação violenta. "Temos sorte que esta situação não se tenha transformado numa tragédia, este tipo de comportamento é inaceitável", afirmou. Kimberly Gardner recomendou serviço comunitário em vez de uma pena de prisão. Os crimes neste tipo de casos podem custar penas de até quatro anos.

Os apoiantes de McCloskey afirmam que estavam no seu direito de defender os seus bens, avaliados em mais de um milhão de dólares. Vários líderes republicanos condenaram a investigação conduzida por Gardner, incluindo o Presidente norte-americano, Donald Trump, o governador do Missouri, Mike Parson, e o senador, Josh Hawley.

Mark e Patricia McCloskey alegam ter entrado em pânico depois de vários manifestantes se terem começado a comportar de forma agressiva. De acordo com relatórios policiais sobre o incidente, os manifestantes temiam ser "feridos" porque o dedo de Patricia McCloskey estava no gatilho e o seu "comportamento alterado".

