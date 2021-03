Projeto que sobe agora ao senado pretende prestação de contas das autoridades e combater o racismo nas forças de segurança.

EUA. Câmara de Representantes aprova legislação "George Floyd" contra abusos policiais

Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei na noite de quarta-feira para evitar abusos policiais. A iniciativa democrata foi apelidada de George Floyd Act, em homenagem ao afro-americano de 46 anos cuja morte às mãos da polícia em maio de 2020 desencadeou uma histórica mobilização de massas contra a brutalidade policial e o racismo.

O objetivo deste projeto de lei é melhorar a responsabilização policial através da prestação de contas e combater o preconceito racial de que a polícia é acusada. Os democratas apresentaram a iniciativa já no ano passado mas acabou chumbada no senado, que antes das eleições de vovembro estava sob controlo dos republicanos. Agora, com a câmara superior dividida em 50 senadores de cada partido, mas com uma maioria democrata graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, o horizonte legislativo é mais favorável ao atual Presidente.

Entre outras medidas, o projeto de lei prevê a criação de um registo de faltas policiais para promover uma maior transparência, a fim de impedir que os agentes mudem de jurisdição para evitar a responsabilização. Inclui também a proibição de certas técnicas agressivas de detenção, tal como a que acabou na asfixia de George Floyd.

"Uma profissão onde se tem o poder de matar deve ser uma profissão que requer oficiais bem treinados e que prestem contas perante o público", afirmou a democrata Karen Bass, uma das promotoras do projecto de lei, no congresso.

