EUA. Califórnia volta a fechar bares e cinemas

AFP O estado mais populoso dos EUA voltou na segunda-feira a aplicar medidas mais apertadas devido ao novo aumento de casos.

O estado mais populoso dos EUA voltou a aplicar medidas mais restritivas de contenção da pandemia da covid-19. O número de casos de infeção tem aumentado nos últimos dias. Assim, os bares e cinemas foram encerrados e os restaurantes só podem servir clientes em áreas ao ar livre, explicou o Governador Gavin Newsom.

Em 30 distritos, incluindo Los Angeles, os ginásios, igrejas e centros comerciais deverão encerrar. No mesmo sentido, o maior agrupamento escolar de Los Angeles anunciou que o novo ano letivo que arranca a 18 de agosto deverá ser online até ordem em contrário.

Escolas só devem reabrir com transmissão comunitária controlada, alerta OMS “Ainda nos falta compreender muita coisa sobre a transmissão por crianças”, afirma a principal responsável técnica no combate à pandemia Maria Van Kerkhove.

"A saúde e segruança de todos na comunidade escolar é algo que não podemos por em causa", afirmou Gavin Newsom, em sentido contrário às indicações da presidência norte-americana que estará a pressionar para uma reabertura das escolas no início do novo ano letivo.

O número de novas infeções e hospitalizações devido à covid-19 tem vindo a aumentar nos últimos dias devido ao relaxamento das medidas de contenção nos estados norte-americanos. Só no estado da Califórnia, com 40 milhões de habitantes, há mais de 320 mil infetados. Outros estados 'problemáticos' são a Florida, Texas e Arizona, onde as infeções estão novamente a aumentar desde há vários dias.

