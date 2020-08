Autoridades estão a perder a capacidade de controlar a dimensão dos incêndios do estado californiano.

EUA. Califórnia enfrenta a pior época de incêndios de sempre

Autoridades estão a perder a capacidade de controlar a dimensão dos incêndios do estado californiano.

O Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (CAL FIRE) informou que já ocorreram mais de 700 fogos entre 15 e 26 de agosto, queimando uma área correspondente a 500.000 hectares. Estes valores correspondem a mais dois terços de área ardida, em apenas 12 dias, do que em todo o ano de 2018, o pior ano de sempre no que toca respeito aos incêndios do estado da Califórnia.

O pior da época de incêndios na Califórnia tem lugar em setembro ou outubro, mas a época de 2020 começou mais cedo e de forma "muito violenta". As duas maiores conflagrações, uma a leste de São José, a outra a norte de São Francisco, são a segunda e a terceira maiores de que há registo no estado.

"Simplesmente não víamos nada assim há muitos, muitos anos", disse esta semana Gavin Newsom, governador da Califórnia.

Os incêndios florestais que assolam o norte do estado foram responsáveis por sete mortes e pela destruição de pelo menos 1200 edifícios. Segundo as autoridades e peritos citados pelos media norte-americanos, a diferença deste ano não se resume à luta paralela contra uma pandemia, mas sim a escala "espantosa" dos muitos incêndios que se espalham pela Califórnia.

Gavin Newsom assegurou aos residentes que estão a ser utilizados todos os recursos à disposição, mas com a crise provocada pelo covid-19 perderam-se vários bombeiros dos programas de trabalho para reclusos, que costumam ser uma "enorme força" na luta contra as chamas na Califórnia, noticiou o New York Times.



O governador mencionou ainda que quase 300 relâmpagos foram a origem de pelo menos 10 novos incêndios e cada um dos quais poderia ter-se tornado uma nova ameaça.

A 16 de agosto, o Vale da Morte, um parque nacional na Califórnia e Nevada, registou uma temperatura preliminar elevada de 54,4 graus Celsius. Se verificado, poderá ser a temperatura mais quente registada no mundo desde 1913.

A Califórnia tem vindo a aquecer constantemente ao longo dos anos como resultado da crise climática, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, as temperaturas em muitas partes do estado subiram 2°C de 1895- 2018, cerca do dobro da média global, exacerbando os incêndios estão as condições secas da Califórnia.

A seca entre 2011 e 2019 foi a mais longa e mais rígida registada na história do estado e provocou a morte de quase 150 milhões de árvores, levando o estado a declarar o estado de emergência em 2019. No entanto, a seca voltou à Califórnia, e o estado teve o seu mês de fevereiro mais seco registado, embora a situação tenha melhorado um pouco mais tarde.

