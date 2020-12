Herdeiros de judeus negociantes de arte querem ver restituído o Tesouro de Guelph, que inclui relíquias históricas como crucifixos e ossadas do tempo das cruzadas. Decisão favorável poderia servir de precedente e abrir guerras jurídicas em todo o mundo pela devolução de objetos comprados por nazis.

EUA. Batalha judicial por tesouro medieval comprado por nazis chega ao Supremo

Herdeiros de judeus negociantes de arte querem ver restituído o Tesouro de Guelph, que inclui relíquias históricas como crucifixos e ossadas do tempo das cruzadas. Decisão favorável poderia servir de precedente e abrir guerras jurídicas em todo o mundo pela devolução de objetos comprados por nazis.

A disputa judicial por uma rara coleção de arte medieval vendida por comerciantes de arte judeus aos nazis em 1935 dura há já 12 anos e chega na segunda-feira ao mais alto tribunal dos Estados Unidos. Dizem os advogados de defesa que é um caso histórico que pode abrir um precedente e conduzir a batalhas judiciais em todo o mundo através dos Estados Unidos.

O Supremo Tribunal vai ouvir os argumentos dos herdeiros dos comerciantes de arte para decidir se o caso pode ter lugar nos tribunais norte-americanos. Trata-se do Tesouro de Guelph ou Welfenschatz como lhe chamam os alemães, um conjunto de relíquias com o nome da princesa da Casa de Guelph de Brunswick-Lüneburg, que contém 42 objetos produzidos entre os séculos XI e XV, em exposição desde 1963 no Museu de Artes Decorativas de Berlim. A coleção inclui uma cruz incrustada com cristais de pedra e fragmentos de ossos, alegadamente de santos, trazidos no regresso das cruzadas.

Os queixosos são descendentes de dois dos comerciantes judeus que compraram originalmente o Tesouro Guelph por 7,5 milhões de reichsmark em 1929. Alegam que o consórcio dos seus antepassados foi coagido a vender as obras a um preço reduzido de 4,25 milhões de reichsmark cinco anos mais tarde, como parte da campanha dos nazis para perseguir a população judaica da Alemanha e despojá-la dos seus bens. Exigem desde há vários anos a devolução do tesouro, que estimam valer cerca de 260 milhões de dólares

A Fundação do Património Cultural Prussiano, uma fundação semi-privada que é proprietária do Tesouro de Guelph, diz ter aderido aos princípios de Washington sobre a arte confiscada pelos nazis, pelos quais restituiu desde 1998 2 mil livros e mais de 350 obras de artistas, incluindo Edvard Munch, Vincent van Gogh e Caspar David Friedrich.

Para a fundação, o Tesouro de Guelph é um caso diferente. O seu presidente, Hermann Parzinger, afirma que a investigação mostrou que o consórcio judeu tentou vender os relicários nos Estados Unidos mas não conseguiu um bom preço num mercado de arte ainda a recuperar do crash da bolsa de 1929.

A venda em 1935 ao Estado alemão, argumenta a fundação, foi o resultado de duras mas justas negociações que também levaram a que o comerciante Saemy Rosenberg recebesse artefatos preciosos do museu de Berlim, num acordo de troca especialmente arranjado para contornar os controlos de capital após o crash.

Em 2014, uma comissão de peritos alemães sobre arte nazi saqueada concordou com a fundação de Parzinger e rejeitou as reivindicações dos herdeiros. O facto de o caso ter acabado nos tribunais americanos é o resultado de uma cláusula raramente utilizada na Lei das Imunidades Soberanas Estrangeiras dos Estados Unidos de 1976. Embora a lei proíba geralmente os Estados e as suas agências de serem processados nos tribunais norte-americanos, há uma "exceção de expropriação" para processos relativos à toma de propriedade "em violação do direito internacional".

Os queixosos argumentam que a alegadamente coagida venda do tesouro foi uma violação do direito internacional porque fazia parte do holocausto, que argumentam ter começado com a ascensão de Hitler ao poder em 1933 e que escalou etapas até ao extermínio em massa de judeus a partir de 1939.

O advogado dos queixosos, Nicholas O'Donnell, afirmou em outubro que a venda do Tesouro de Guelph foi impulsionada pelos participantes na conferência onde a Solução Final foi decidida e dirigida pelo próprio Hermann Göring. "Se tal venda coerciva não é uma tomada em violação do direito internacional, então nada é", defende o advogado.

Se houver uma decisão a favor dos queixosos, argumenta o advogado que defende a fundação alemã, Jonathan Freiman, que poderia levar a que a Lei das Imunidades Soberanas Estrangeiras fosse utilizada para criar todo o tipo de disputas internacionais - e não apenas as que envolvem a restituição de arte ou relativas ao Holocausto - perante os tribunais dos Estados Unidos.

