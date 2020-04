“Acredito que Joe tem todas as qualidades que precisamos num presidente, neste momento”, disse o ex-Presidente dos EUA

EUA. Barack Obama apoia publicamente candidatura de Joe Biden

Estes são dias auspiciosos para Joe Biden: Depois da desistência do senador Bernie Sanders que lhe demonstrou apoio esta segunda-feira, o seu rival nas primárias democratas, Biden recebeu hoje o endosso do ex- Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama.

O apoio de Obama acontece um dia depois de Bernie Sanders ter também anunciado que estará ao lado de Biden, permitindo assim que todo o partido esteja ao lado do ex-vice-Presidente na tentativa de evitar que Donald Trump possa cumprir um segundo mandato.



“Acredito que Joe tem todas as qualidades que precisamos num presidente, neste momento”, disse Obama, num vídeo hoje divulgado, de quase 12 minutos, onde o ex-Presidente fala dele como “amigo íntimo”, elogiando a sua perseverança.



Joe Biden, que deverá ser o candidato democrata na corrida à Casa Branca, foi vice-presidente de Barack Obama durante dois mandatos de 20 de janeiro de 2009 a 20 de janeiro de 2017, tendo a sua relação profissional gerado uma amizade de grande proximidade.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020

No ano passado, Biden Jr. e Obama praticaram uma espécie de distanciamento político. Enquanto Biden havia deixado claro que queria "ganhar por si próprio", também o ex-Presidente quis manter uma postura de neutralidade pública nas Primárias Democráticas, oferecendo os seus préstimos para aconselhamento de qualquer candidato que o quisesse.



Segundo o New York Times, Obama "manteve-se em estreito contacto com altos funcionários do partido, na esperança de evitar a repetição da longa e desagradável corrida primária de 2016"'.

"Ele manteve a sua pólvora seca e isso deu-lhe credibilidade, o que fez toda a diferença", disse ao jornal norte-americano Tom Perez, presidente do Comité Nacional Democrático, que serviu como secretário do Trabalho sob a presidência de Obama.

No entanto, Biden acabou por usar frequentes vezes o nome de Obama e a sua proximidade ao antigo Presidente como um dos argumentos de campanha eleitoral, apresentando-se como seu sucessor, nas políticas e nos ideais.



Presidenciais nos EUA. Sanders abre caminho a Biden Bernie Sanders suspendeu a candidatura às primárias dos Democratas.

O apoio hoje manifestado a Biden marca o regresso de Obama à política presidencial, mais de três anos depois de deixar a Casa Branca.

Obama raramente fala diretamente sobre o seu sucessor, Donald Trump, e tem evitado interferir no rumo do seu próprio partido.

Ainda assim, tem acompanhado a corrida presidencial democrata de perto e hoje não escondeu que quer assumir um papel público mais ativo na campanha, apoiando Joe Biden, nomeadamente ajudando-o na recolha de fundos para tentar vencer Trump nas eleições de novembro próximo.

No entanto, há ainda dois outros democratas de destaque que ainda não aprovaram formalmente a candidatura de Biden: o ex-Presidente Bill Clinton e a sua mulher e candidata democrata em 2016, Hillary Clinton.

