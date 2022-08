Ecologistas e especialistas dividem-se sobre esta Lei de Redução de Inflação é uma vitória histórica ou um desastre.

EUA aprova lei histórica que vai reduzir emissões em 40% até 2030

Telma MIGUEL Mas o pacote inclui permissão de abrir novos poços de petróleo para garantir o voto de um senador. Ecologistas e especialistas dividem-se sobre se esta Lei de Redução de Inflação é uma vitória histórica ou um desastre.

Finalmente, no passado dia 12, depois de semanas de discussão e impasse, o Congresso norte-americano aprovou a chamada Lei de Redução da Inflação de 2022 (IRA, na sigla em inglês) que vai atribuir 369 mil milhões de euros para a transição energética e que representa o maior investimento federal até hoje no combate à crise climática.

O diploma precisa agora apenas de ser assinado por Joe Biden e a sua aplicação representa a diminuição de 40% dos gases com efeitos de estufa emitidos para a atmosfera pelos EUA em relação a 2005. A IRA é a legislação mais importante e radical que alguma vez foi aprovada nos EUA e será um dos principais instrumentos para o país - que é o maior contribuinte histórico para o aquecimento global - poder conseguir atingir um dos objetivos do Acordo de Paris, e que é o de reduzir as emissões até 50% em 2030.

A política de Washington: ganhar o senado por um voto

A lei, que inclui um aumento de taxas e impostos para as empresas e permite também um reforço do apoio ao setor da saúde, mais uma vez dividiu o Senado, primeiro, e depois o Congresso. No Senado, há mais de uma semana, os senadores democratas votaram 51 votos a favor (com o voto extra que detém a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e por inerência presidente do Senado) e os republicanos 50 votos contra. No Congresso, a câmara baixa, a lei passou com o voto de todos os congressistas democratas, 220, e a oposição de todos os republicanos, 207.

Mas apesar de representar um passo gigante dos EUA em direção à luta contra as alterações climáticas – que nos últimos tempos, com a crise da inflação e a guerra na Ucrânia, parecia ter desaparecido da agenda – não está perto do que foram as promessas eleitorais de Joe Biden de conseguir fazer passar um pacote de 500 mil milhões de dólares para a transição energética. E um total de 3 biliões de dólares para investir na crise global de alterações climáticas, perda de biodiversidade e resiliência às catástrofes provocadas pelo Antropoceno.

Neste momento, a crise climática já está a atingir grande parte do território norte-americano com toda a dureza dos rios e bacias hidrográficas secas, fogos florestais incontroláveis em parques naturais e cheias imprevisíveis e letais.

Satisfazer um senador dando licenças à indústria do petróleo

Mas além de ser um pacote de apoio à transição para as energias limpas (com a possibilidade de criar 1,5 milhões de novos empregos), a IRA inclui também a possibilidade de outorgar a exploração de milhares de licenças para novos poços de petróleo e gás em terras federais e offshore no Alasca e no Golfo do México. A adenda – que está a horrorizar organizações ecologistas por ser uma traição ao propósito da lei – foi incluída para conseguir o voto crucial do senador democrata da Virgínia Ocidental, Joe Manchin, um homem cuja fortuna familiar advém do petróleo e do carvão.

Depois de semanas de impasse, em que Manchin se recusava a assinar a lei, o compromisso foi feito. E os combustíveis fósseis, paradoxalmente, estão lado a lado num pacote que se destina a acabar com as emissões de gases com efeito de estufa do país mais poluente do planeta. “O prejuízo da lei tal como está é superior aos seus benefícios”, considerou uma coligação de associações ambientais, a Aliança para a Justiça Climática.

À revista norte-americana especializada em temas ambientais Grist, o Centro para a Diversidade Biológica disse que as provisões da lei que permitem a abertura de novos poços é nada menos que “um pacto climático suicida”, refém dos barões do petróleo.

E são sobretudo as comunidades já mais afetadas pela indústria poluente do petróleo, as comunidades negras e pobres do Golfo do México, e as comunidades indígenas do Alasca, que dizem que o seu direito a um ambiente limpo mais uma vez foi sacrificado nos altares de Washington D.C.

No entanto, muitos dos especialistas consultados pela Grist vêem esta cedência aos combustíveis fósseis como meramente teóricas, uma vez que “a indústria dos combustíveis fósseis poderá não estar interessada naquilo que o governo tem para oferecer”.

Um historiador da indústria do petróleo da universidade de Yale, Gregory Brew, disse à Grist : “Não diria que as vendas de licenças offshore sejam completamente inócuas, mas não as vou classificar como uma grande vitória para a indústria do gás e do petróleo”. A razão é simples: há cada vez menos capital disponível para investir nestas áreas e nos últimos 20 anos a revolução do “fracking” – uma técnica de perfuração geológica – fez com que a indústria se mudasse para outros territórios, o Dakota do Norte e o Texas.

“O chão da ambição climática, não o teto”

Mas mesmo com a possibilidade de a lei permitir a redução de 40% das emissões até 2030 (segundo avaliação de autoridades independentes), ainda falta uma boa fatia de esforço aos EUA para chegarem a cumprir os objetivos do Acordo de Paris de fecharem a década com uma redução de 50%. E será preciso um esforço gigantesco de compromisso de privados e entidades federais para implementar e vigiar a aplicação da lei.

Daniel Sherrell, um ativista climático e autor do livro Warmth: Coming of Age at the End of Our World, escreveu um artigo de opinião no jornal Guardian onde expressa a ideia de que a nova lei norte-americana é uma fonte de “alegria e raiva, alívio e apreensão, exaustão e vigilância – um nó demasiado apertado para desatar”, e explica que a IRA “tem que ser o chão da ambição climática e não o teto”. Muito ainda há muito que fazer, reconhece, e ainda não é altura de cantar vitória.

