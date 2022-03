Os EUA anunciaram esta quinta-feira novas sanções financeiras contra a Rússia, visando políticos, oligarcas e a indústria de defesa, em resposta à invasão da Ucrânia.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

EUA anunciam sanções contra deputados russos e grandes empresas do setor da defesa

AFP Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram esta quinta-feira novas sanções financeiras contra a Rússia, visando políticos, oligarcas e a indústria de defesa, em resposta à invasão da Ucrânia, e estão a intensificar a coordenação com os aliados ocidentais para impedir os russos de utilizar as suas reservas de ouro.

Estas medidas, que envolvem em particular um congelamento de bens nos Estados Unidos, dizem respeito a 328 deputados da Duma (parlamento russo) e à própria instituição, bem como a 48 "grandes empresas públicas" no setor da defesa, de acordo com uma declaração da Casa Branca.

As sanções incluem a Corporação Tática de Mísseis JSC (KTRV), um conglomerado de defesa estatal russo com armas atualmente destacadas na Rússia, disse o Departamento do Tesouro num outro comunicado. "A KTRV produz equipamento de defesa russo, incluindo armas e sistemas de armas aerotransportadas para a Marinha russa", afirmou.

Mundo com os olhos postos em Bruxelas. Primeira cimeira de líderes desde o início da guerra É em Bruxelas que todas as respostas à guerra na Ucrânia confluem nestes dois dias. Joe Biden participou na reunião da NATO e na reunião do G7 e vai ser recebido pelos líderes europeus durante a tarde. Temas? Invasão russa e possível endurecimento de sanções, além da crise da energia.

Os líderes dos países do G7 e da União Europeia também querem continuar a impedir o banco central russo de utilizar reservas internacionais, incluindo ouro, para bloquear o financiamento da guerra.

"Ao cortar dezenas de empresas de defesa russas ao sistema financeiro dos EUA, a acção de hoje terá um efeito profundo e duradouro na indústria de defesa russa", disse o Secretário de Estado Antony Blinken.

O norte-americano assegurou que Washington continuaria a visar empresas que fornecem equipamento de defesa russo, bem como os seus próprios fornecedores.

Quem são os oligarcas russos que estão na mira do Ocidente? Estrangular financeiramente o grande círculo de bilionários próximo do Kremlin: a resposta ocidental à invasão da Ucrânia é congelar as contas bancárias, moradias e navios de luxo dos oligarcas russos.

A Duma "continua a apoiar a invasão de Putin, a sufocar o livre fluxo de informação e a minar os direitos básicos dos cidadãos russos", disse a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.

Entre as personalidades afetadas está Guerman Gref, chefe do principal banco russo Sberbank e "conselheiro de Putin desde os anos 90", de acordo com a Casa Branca.

O bilionário Gennady Timchenko, as suas empresas Volga Group e Transoil, assim como membros da sua família, também estão visados, e o seu iate, o Lena, está bloqueado.

EUA colocam na 'lista negra' 100 aviões russos, incluindo jato de Abramovich Uma centena de aviões russos, incluindo do empresário russo Roman Abramovich e os Boeing da Aeroflot, que recentemente violaram as sanções dos Estados Unidos à Rússia, foram hoje colocados na 'lista negra' do Departamento de Comércio norte-americano.

Também são sancionados 17 membros do conselho de administração do Sovcombank.

Abramovich fora da nova lista

O oligarca Roman Abramovich, no entanto, não está incluído na nova lista.

O proprietário do Chelsea foi alvo de sanções da União Europeia e do Reino Unido. Mas o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky terá pedido a Joe Biden para não o sancionar, segundo o Wall Street Journal, afirmando que ele poderia desempenhar um papel importante nas conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

O Ocidente também anunciou esforços acrescidos para impedir que os alvos das sanções as evitem.

Zelensky terá pedido aos EUA para não aplicarem sanções a Abramovich A informação é avançada pelo Wall Street Journal, que garante que o oligarca russo está a servir de ponte nas negociações entre Rússia e Ucrânia.

O governo britânico tinha anunciado anteriormente uma nova ronda de sanções.

Os Estados Unidos já alargaram repetidamente a lista de personalidades russas cujos bens congelaram e que estão proibidas de qualquer atividade financeira ou económica que envolva indivíduos ou empresas americanas, e em alguns casos até de entrar no país.

A lista já inclui, entre outros, o próprio Presidente russo Vladimir Putin.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.