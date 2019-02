Os sem-abrigo encontravam-se num acampamento improvisado em Chicago, onde ocorreu uma explosão devido a uma botija de gás.

EUA. Anónimo oferece alojamento num hotel a 70 sem-abrigo

Os sem-abrigo encontravam-se num acampamento improvisado em Chicago, onde ocorreu uma explosão devido a uma botija de gás.

Os Estados Unidos estão a enfrentar uma vaga de frio polar das mais agressivas dos últimos tempos, com temperaturas a atingirem os 53 Celsius negativos em certas localidades. Face a este frio extremo, um cidadão - que preferiu manter o anonimato - decidiu oferecer alojamento num hotel a 70 sem-abrigo que se encontravam num acampamento improvisado em Chicago.

Frio polar nos Estados Unidos: veja as imagens Quase 220 milhões de pessoas enfrentam temperaturas de quase 50 graus negativos.

No acampamento, os sem-abrigo tinham cerca de 150 a 200 botijas de gás que lhes tinham sido oferecidas para se aquecerem. Uma delas explodiu o que levou a que as restantes fossem apreendidas pelas autoridades norte-americanas, embora ninguém tenha ficado ferido.

A igreja cristã protestante “The Salvation Army” já se tinha oferecido para alojar os sem-abrigo, após ter recebido um telefonema a pedir ajuda para dar conta da situação. Mas, o cidadão anónimo acabou por se chegar à frente e pagou os quartos de hotel.



Nos Estados Unidos, 14 estados do Centro-Oeste e do Leste do país estão em alerta devido ao vórtice polar que lançou um manto de frio. Pelo menos 20 pessoas morreram, segundo avança o The New York Times.