Etiópia planta mais de 220 milhões de árvores num dia

Uma iniciativa para combater a desflorestação no país que, segundo as autoridades locais, estabelece um recorde mundial.

Os etíopes plantaram esta segunda-feira mais de 220 milhões de árvores, uma iniciativa que partiu do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, de acordo com a agência noticiosa Associated Press (AP). O objetivo é ajudar a restaurar a paisagem do país, que segundo os especialistas, está a ser rapidamente destruída pela desflorestação e pelas alterações climáticas.

A empresa estatal Fana Broadcasting Corporate anunciou que mais de 224 milhões de árvores foram plantadas esta segunda-feira, um recorde mundial, de acordo com as autoridades locais, que superou a meta inicial de 200 milhões de árvores plantadas num dia.

"Hoje a Etiópia está empenhada em tentar bater o recorde mundial de um legado verde", refere o gabinete do primeiro-ministro, num comunicado citado pela agência AP. Abiy Ahmed plantou árvores na região sul do país.

A Etiópia está a realizar uma campanha de plantação de árvores, no âmbito da qual pretende plantar quatro mil milhões de árvores, entre maio e outubro. As autoridades agrícolas afirmaram que até agora mais de 2,6 mil milhões de árvores foram plantadas em quase todo o país.

Citado pela AP, a Farm Africa, uma organização envolvida na gestão florestal na Etiópia, refere que menos de 4% das terras do país estão agora arborizadas, um declínio acentuado de cerca de 30%, quando comparado com o final do século XIX.

O crescimento populacional da Etiópia, a necessidade de mais terras agrícolas, o uso insustentável da floresta e as alterações climáticas são frequentemente referidas como as causas do rápido desmatamento.

Além dos etíopes, várias organizações internacionais e a comunidade empresarial juntaram-se à plantação de árvores, que tem como objetivo ultrapassar o recorde de 66 milhões de árvores plantadas na Índia em 2017.

