Segundo a investigação, apenas alguns produtores chave, Rússia, EUA, China e Canadá, poderiam ter um impacto maciço.

Estudo. Cortes drásticos nas fugas de metano devem ser um objetivo-chave do Cop26

Os produtores de petróleo e gás poderiam reduzir as emissões a baixo custo ou mesmo a um lucro, através de fugas de informação, diz o thinktank

Novas investigações do thinktank da Comissão de Transição de Energia concluiu que cortes bruscos no metano expelido em fugas nas plataformas de perfuração de gás e locais de produção poderiam desempenhar um papel importante nas reduções de emissões de gases com efeito de estufa necessárias para cumprir o acordo climático de Paris, e deveria ser um objetivo-chave para as conversações sobre o clima do Cop26 das Nações Unidas (ONU).

Segundo o jornal britânico The Guardian, o metano é um poderoso gás com efeito de estufa, cerca de 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono no aquecimento do planeta. É o maior componente do gás natural, utilizado como combustível, e as fugas podem ser causadas por operações de perfuração convencionais mal construídas, poços de gás de xisto, gasodutos e outras infra-estruturas de combustíveis fósseis. O metano também é queimado a partir de alguns locais de produção de petróleo.

Em vez disso, o estancamento dessas fugas ou a captura do metano pode ser feito a baixo custo, e pode mesmo ser lucrativo para os produtores de gás, especialmente agora que o preço internacional do gás sobe em flecha.

De acordo com o estudo, é possível reduzir as emissões globais de metano em 40% até 2030, com a maioria dos cortes possíveis a baixo custo ou mesmo com lucro para empresas como os produtores de petróleo e gás. Compensaria grande parte do défice nos planos de redução de emissões dos governos nacionais.

Segundo o mesmo jornal, ainda antes da Cop26, altos funcionários da ONU e do Reino Unido admitiram privadamente que o principal objectivo da conferência não será atingido. Nesse objetivo inclui-se que todos os países formulem planos denominados Contribuições Determinadas a Nível Nacional (CND), que é suposto somarem um corte global de 45% nas emissões de carbono até 2030.

No entanto, o Reino Unido como anfitrião da cimeira, a realizar em Glasgow em novembro, ainda espera progressos suficientes para mostrar que o mundo ainda pode limitar o aquecimento global a 1,5ºC, aspiração do acordo climático de Paris de 2015.

Lord Adair Turner, presidente do ETC, afirmou: "É evidente que se somarmos os CND, eles não são suficientemente grandes para nos manterem a 1,5ºC. Ainda existe uma enorme lacuna. Mas há algumas acções que se podem imaginar grupos de países a tomar que poderiam colmatar essa lacuna".

Segundo o Guardian, os EUA e a UE anunciaram recentemente uma parceria que visa reduzir as emissões de metano em 30% até 2030, mas Turner disse que mais poderia ser alcançado e que isto ajudaria a compensar os CND relativamente pouco ambiciosos que muitos países têm.

"Não nos concentrámos o suficiente no metano, mas este pode ser uma alavanca realmente importante, e a sua redução tem um impacto [no aquecimento global] mais cedo do que mais tarde, o que importa se existem laços de feedback no sistema climático", acrescentou.

Turner também apontou outras acções-chave que poderiam ser tomadas na Cop26, as quais, segundo ele, ajudariam substancialmente os esforços globais para enfrentar a crise climática. Por exemplo, ajudar os países em desenvolvimento a eliminar gradualmente as suas centrais eléctricas a carvão existentes era uma forma fundamental de reduzir a dependência do carvão.

O jornal aponta a Índia como exemplo, já que as suas novas centrais elétricas alimentadas a carvão são agora mais caras do que as alternativas renováveis, mas o custo marginal da produção de electricidade a partir das centrais eléctricas a carvão existentes ainda é mais barato do que o eólico ou solar. Isto significa que as empresas têm um incentivo para manter as velhas centrais elétricas a carvão, mas se estas pudessem ser pagas para eliminar gradualmente as mais antigas, isso aceleraria o afastamento do país do carvão. "Os países em desenvolvimento precisam de apoio financeiro para o fazer", disse Turner.

O aço deveria ser outro foco, de acordo com Turner. As empresas siderúrgicas poderiam passar a produzir aço "verde", utilizando hidrogénio, muito mais facilmente do que há alguns anos atrás, disse ele. Um acordo global entre os produtores de aço da Cop26 poderia conseguir isso, e acordos globais semelhantes eram possíveis entre os produtores de cimento, a indústria naval e outros setores com elevado teor de carbono.

Muitos países, acrescentou Turner, estavam a apresentar CND demasiado cautelosos ou que não reflectiam a rapidez com que as empresas já estavam a reduzir as emissões e a avançar para a energia verde e tecnologia limpa. "Os CND não alcançaram o que é possível e o que está realmente a acontecer", apontou.

