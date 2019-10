Os estudantes exigem ainda que o presidente do governo interino, Pedro Sánchez, aceite negociar "um referendo de autodeterminação que dê voz à cidadania" e a garantia de "amnistia total para todos os presos políticos" .

Estudantes catalães acampam em frente da universidade e cortam a principal avenida de Barcelona

Os estudantes exigem ainda que o presidente do governo interino, Pedro Sánchez, aceite negociar "um referendo de autodeterminação que dê voz à cidadania" e a garantia de "amnistia total para todos os presos políticos" .

Dezenas de estudantes acampam, desde quinta-feira, na praça da Universidade de Barcelona e cortaram o tráfego no centro da cidade, na Gran Via, permanecendo reunidos em assembleia desde o início da tarde para decidir futuras ações de protesto.

Os estudantes montaram várias tendas na praça esta manhã, em frente ao prédio histórico da Universidade de Barcelona, e um grupo de cerca de 60 cortou o tráfego da Gran Via durante mais de seis horas, obrigando a polícia a fazer desvios rodoviários para outras ruas.

Os manifestantes dividiram-se em comissões "para fazer durar o máximo possível" o protesto e começaram a organizar concertos que serão realizados esta noite, conforme relatado pela organização, que se autodenomina "geração 14-O".

Os estudantes difundiram um manifesto em que anunciam que o acampamento decorre por tempo indefinido até que os cinco pontos que reivindicam sejam cumpridos.

Entre as reivindicações está o fim da "repressão contra uma geração que tomou as ruas em defesa dos seus direitos e liberdades" e que se apurem as responsabilidades das polícias, tanto da Polícia Nacional como dos ‘Mosso d'Esquadra’ (Polícia da Catalunha).

No manifesto pedem ainda a recuperação dos "direitos civis e políticos violados e colocados em causa pelo Supremo" e exigem que "um futuro decente seja garantido” para a sua geração.

