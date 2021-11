O jovem estava desaparecido desde a madrugada de sábado. Foi visto a entrar em casa após uma ida à discoteca. Embaixada portuguesa em Praga está a acompanhar o caso.

Plzen

Estudante português desaparecido na República Checa encontrado morto

Um estudante português na República Checa, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado, foi encontrado morto na segunda-feira à noite numa claraboia no prédio onde habitava, na cidade de Plzen, segundo a imprensa local, que cita testemunhas. De acordo com o jornal checo Krimi Plzen, o óbito foi declarado no local.

O jornal Krimi Plzen adianta que o corpo encontrado se trata do estudante português de medicina, de 19 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado, após a ida a uma discoteca. Segundo o jornal, o jovem morava num apartamento no último andar do prédio.

Citando testemunhas, o Krimi Plzen indica que o apartamento do jovem dava acesso direto à claraboia, onde o corpo foi encontrado.

No entanto, um porta-voz da polícia confirmou a descoberta do cadáver, mas escusou-se a comentar a sua entidade, dizendo que as autoridades estão ainda a investigar o caso. Contactada pela agência Lusa, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse a situação está a ser acompanhada pela Embaixada de Portugal em Praga.

"A Embaixada de Portugal em Praga continua a acompanhar as diligências das autoridades policiais checas, que prosseguem", observou.

Segundo alguns colegas e amigos, o jovem esteve alegadamente desaparecido desde a madrugada de sábado, após a ida a uma discoteca, e de ter sido visto a entrar no apartamento, por volta das 5h.

Os amigos contactaram as autoridades locais no domingo a dar conta do desaparecimento, após se aperceberem que este não era visto desde que entrara no apartamento, na madrugada de sábado. Além da polícia e das associações de estudantes, os amigos comunicaram este desaparecimento à Embaixada de Portugal em Praga.

