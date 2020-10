A vítima de 26 anos foi atacada às portas de uma celebração religiosa. O agressor foi detido. Vestia um uniforme idêntico ao do exército nazi e teria uma suástica no bolso.

Estudante judeu atacado no exterior de uma sinagoga em Hamburgo

A vítima de 26 anos foi atacada às portas de uma celebração religiosa. O agressor foi detido. Vestia um uniforme idêntico ao do exército nazi e teria uma suástica no bolso.

Há mais um ataque religioso a assombrar a Alemanha, desta vez à porta de uma sinagoga em Hamburgo. O incidente aconteceu este domingo à tarde, quando um rapaz judeu, de 26 anos, foi agredido com vários golpes na cabeça, mesmo à entrada de uma celebração religiosa.

O agressor, um alemão de 29 anos com origens no Cazaquistão, já está sob custódia policial. No momento em que foi detido vestia um uniforme idêntico ao do exército nazi. De acordo com a imprensa alemã, teria também uma suástica no bolso. Já a braços com a justiça, está acusado de matar outras duas pessoas, num desentendimento num snack-bar da cidade.

Quanto à vítima do ataque, que o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão qualificou como um ato de "anti-semitismo repugnante" a que "todos nos devemos opor", ter-se-à conseguido refugir na sinagoga. Depois de lhe serem prestados os primeiros socorros, foi transportado para o hospital onde ficou em observação.

Problema a descoberto

Num país assombrado pelo passado recente, as autoridades estão preocupadas com um ressurgimento do anti-semitismo nos últimos tempos, alimentado em particular pela extrema-direita.

Dentro e fora de fronteiras, o resurgimento do ódio religioso e cultural gerou reações. Além do chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, o chefe do Congresso Mundial Judaico, Ronald Lauder deplorou, a partir de Nova Iorque, "um acto de terror violento e anti-semita".

Por sua vez, Avichai Apel, Presidente da Conferência Alemã de Rabis Ortodoxos (ORD), descreveu o ataque como "um novo choque para a comunidade judaica na Alemanha". Acrescentou que "é insuportável que o ódio e a violência contra os judeus continue a irromper nas ruas alemãs".

A comunidade judaica em Hamburgo celebrou a festa de Succot, também conhecida como a "festa das cabanas" no passado domingo.

De acordo com notícias dos meios de comunicação alemães, a sinagoga estava cheia de adoradores. O ataque ocorre quase um ano após um ataque abortado a uma sinagoga em Halle no Yom Kippur, o maior feriado judeu, que se comemora no dia 9 de outubro de 2019.





