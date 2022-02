O jovem de 21 anos, que é uma estrela no TikTok, foi esfaqueado quando tentava salvar a mãe, vítima de violência doméstica.

Liège

Estrela do TikTok assassinada pelo ex-companheiro da mãe na Bélgica

Tiago RODRIGUES Luca Pisciotto, mais conhecido nas redes sociais como Luca Itvai, foi assassinado pelo ex-companheiro da mãe, na quarta-feira em Liège, na Bélgica. O jovem de 21 anos, que é uma estrela no TikTok, foi esfaqueado quando tentava salvar a mãe, vítima de violência doméstica.

A mãe de Luca, Madeleine, manteve uma relação com Pietro durante nove anos. O homem não conseguiu suportar a separação e menos ainda que a mulher tivesse encontrado outra pessoa.

Por duas vezes, a 18 e 20 de dezembro do ano passado, Pietro foi a casa da ex-companheira para tentar recuperá-la. Numa delas, furou os pneus do novo parceiro de Madeleine. "Estes acontecimentos justificaram a intervenção da polícia. Em 21 de dezembro, [o homem] foi encaminhado para o Ministério Público e foi presente ao juiz de instrução que lhe recordou as leis em vigor e o informou da importância do acompanhamento psicológico", afirmou o primeiro delegado do procurador do rei, Renaud Xhonneux, citado pelo site de notícias belga 7 sur 7.

"Estava em curso uma atualização do processo". Além disso, uma outra queixa tinha sido apresentada por Madeleine em 2013 devido a situações de espancamento. "Um caso que, dada a menor gravidade dos factos, tinha sido encerrado sem mais ações", acrescentou Xhonneux.

Na quarta-feira, aconteceu a tragédia. Luca foi para casa quando soube que Pietro tinha estrangulado a sua mãe. O jovem tentou intervir e foi agredido com cinco facadas, uma delas na garganta, revela o site 7 sur 7.

A mãe escapou com ferimentos ligeiros. Segundo a vítima, Pietro terá ido a sua casa com o objetivo de a matar e depois cometer suicídio.

"Ele estrangulou a sua ex-companheira, mas ela conseguiu fugir para se refugiar com familiares. Ela informou então a sua família, incluindo o filho, que veio ao local para se certificar de que a mãe estava bem", explicou Xhonneux.

Seguiu-se uma discussão durante a qual Pietro apunhalou Luca cinco vezes. Quatro delas chegaram à região torácica, desde o pescoço até à parte superior das coxas. O jovem não resistiu aos ferimentos.

Após a tragédia, Pietro fugiu do local, mas acabou por ser render à polícia na quarta-feira à noite. Esta quinta-feira, foi apresentado ao juiz de instrução.

Luca era seguido por mais de 1,6 milhões de pessoas na rede social TikTok e os seus conteúdos tinham mais de 35 milhões de "gostos".

