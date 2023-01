A medida foi aprovada no ano passado para combater a escassez de casas no país.

Estrangeiros proibidos de comprar casa no Canadá até 2025

A medida foi aprovada no ano passado para combater a escassez de casas no país.

Os cidadãos estrangeiros estão proibidos de comprar casas no Canadá durante os próximos dois anos, uma proibição concebida para combater a escassez de casas e apartamentos no país que entrou em vigor no domingo.

Estão previstas exceções para os refugiados ou residentes permanentes, e a lei aplica-se apenas às casas da cidade e não a estruturas turísticas como as casas de férias no campo.

Esta medida foi proposta pelo primeiro-ministro Justin Trudeau durante a campanha eleitoral de 2021. O seu partido queixou-se de que os investidores estrangeiros estavam a aumentar os preços, tornando o acesso à propriedade mais difícil para os canadianos. A lei foi adotada na primavera.

Peritos duvidam de eficácia da medida

No entanto, o mercado imobiliário recuou recentemente, uma vez que o banco central aumentou as taxas de juro para conter a inflação.

De acordo com a Associação de Corretores de Imóveis, o preço médio de uma casa foi de 630.000 dólares canadianos (435.000 euros) no mês passado, contra os 800.000 dólares canadianos de há um ano atrás.

Alguns peritos duvidam que a medida seja eficaz porque os estrangeiros representam menos de 5% dos proprietários no Canadá, de acordo com a agência nacional de estatísticas, e acreditam que seria melhor acelerar a construção de novas habitações.

