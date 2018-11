Estados Unidos voltam a aplicar sanções ao Irão esta segunda-feira

Manifestações em Teerão assinalaram o aniversário da invasão da antiga embaixada norte-americana em 1979. Bandeiras dos EUA e de Israel foram queimadas enquanto se gritavam palavras de ordem contra os dois países considerados inimigos.

A partir desta segunda-feira, os Estados Unidos voltam a aplicar sanções económicas ao Irão, conforme decidiu Donald Trump ao anunciar que se retirava do acordo nuclear assinado em 2015. Na sexta-feira, Trump usou a sua conta no Twitter para lembrar que as sanções estavam a chegar, usando uma fórmula à imagem da popular série televisiva "Game of Thrones".

Apesar da entrada em vigor das sanções, Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, anunciou que oito países vão continuar a ser autorizados a importar petróleo do Irão, embora não mencionasse o nome de qualquer um desses países. No entanto, Turquia e Iraque estarão na lista, tal como Índia e Coreia do Sul, podendo as exceções prolongar-se durante 180 dias. Mas o objetivo final, reafirmado por Pompeo, é impedir todas as exportações de petróleo dos iranianos para que estes deixem, segundo os norte-americanos, de intervir em países do Médio Oriente como Síria, Líbano ou Iémen e acabem com aquilo que a Administração Trump considera ser "o financiamento de ações terroristas".

Teerão contesta Estados Unidos e Israel



Este domingo, data em que se assinalou mais um aniversário da invasão da antiga embaixada norte-americana em Teerão no ano da revolução que converteu o país numa república islâmica, em 1979, tendo sido feitos reféns durante 444 dias cerca de meia centena de cidadãos dos Estados Unidos, houve diversas manifestações. Bandeiras norte-americanas e israelitas foram queimadas ao mesmo tempo que eram gritadas palavras de ordem contra os dois países considerados inimigos do Irão.

Ali Khamenei, líder supremo do Irão, não fez qualquer menção a uma eventual intenção iraniana de retirada do acordo nuclear, mas lembrou no sábado que, "ao longo de 40 anos de confronto com o Irão, os Estados Unidos sempre saíram derrotados". E deixou críticas a Trump: "Este novo presidente norte-americano colocou em evidência e desacreditou o escasso prestígio que ainda restava aos Estados Unidos e à democracia", defendeu.

Entretanto, o Governo de Hasan Rohani limitou-se a emitir um comunicado através do Ministério dos Negócios Estrangeiros no qual reafirma que as sanções se assumem como uma "violação do acordo nuclear e das resoluções da ONU". Ao mesmo tempo, a nota sublinhava que "o Irão não irá permitir que o regime de Trump concretize os seus objetivos ilegítimos".







