Estados Unidos, um país em que o candidato com mais votos pode não ganhar

Bruno Amaral de Carvalho Nas duas últimas décadas, George W. Bush e Donald Trump foram nomeados presidentes sem terem sido os candidatos mais votados.

Enquanto milhões de norte-americanos roem as unhas à espera de saber quem vai ser o candidato presidencial com mais delegados eleitos, Joe Biden prossegue bem à frente no número de votos. Se num cenário eleitoral na maioria dos países isso descansaria o candidato democrata, nos Estados Unidos, os eleitores não escolhem o Presidente por voto direto.

A vitória de um candidato em cada estado atribui-lhe um determinado número de delegados que tem a responsabilidade de nomear o próximo inquilino da Casa Branca. Quem alcançar 270, tem a nomeação assegurada. Joe Biden acumula 238 representantes até ao momento e Donald Trump 213.

Em 2000, o republicano George W. Bush foi nomeado Presidente dos Estados Unidos com 271 delegados mas foi Al Gore, antigo vice-presidente de Bill Clinton, que obteve mais votos. Com 48,4%, o democrata não conseguiu o número suficiente de representantes apesar de Bush ter alcançado apenas 47,9% dos votos. Quatro anos depois, o republicano conseguiu de facto ter mais votos e mais delegados na disputa contra John Kerry.



Também Barack Obama conseguiu a maioria dos delegados e dos votos nas duas eleições que protagonizou contra John McCain e Mitt Romney. Mas, há quatro anos, Hillary Clinton perdeu contra Donald Trump com apenas 227 delegados apesar de ter alcançado mais de dois pontos percentuais. Sem resultados oficiais, apesar de Joe Biden estar à frente em votos e em delegados, ainda há a possibilidade de Trump voltar a ser eleito Presidente com menos votos do que o seu oponente.

Bernie Sanders antecipou atual cenário

Com o atual inquilino da Casa Branca a reclamar a vitória sem estarem contados todos os votos e a denunciar uma possível fraude para lhe retirar esse alegado triunfo, está a circular um vídeo nas redes sociais com palavras do pré-candidato democrata Bernie Sanders a antecipar um cenário deste tipo.

thinking about this video of bernie sanders talking about mail-in votes

Numa entrevista com o apresentador Jimmy Fallon, em outubro passado, o senador democrata por Vermont alertou para a possibilidade de atrasos na contagem dos votos de estados como a Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Revelou ainda que tinha receio de que os votos antecipados não fossem contados logo na noite das eleições e que era fundamental que todos os votos expressos fossem contabilizados. Bernie Sanders antecipou que caso contrário Trump poderia anunciar a sua vitória e descobrir-se dias depois que Biden teria ganho estes três estados, ao que o candidato republicano diria que se tratava de fraude. O que de facto está a acontecer como avisou o pré-candidato democrata.

