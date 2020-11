Republicanos preparam-se para questionar a validade da contagem dos votos por correspondência, a opção mais escolhida pelos eleitores democratas para votar.

Estados Unidos. Trump põe votos por correspondência em dúvida

Na véspera de uma das eleições mais tensas das últimas décadas, sabe-se que Donald Trump e a sua equipa têm vindo a preparar terreno há meses para contestar os resultados da contagem dos votos se não lhes for favorável.

Já na reta final da campanha, o atual presidente acrescenta ainda mais ruído ao processo eleitoral questionando a legalidade de determinadas regras. "As eleições devem terminar a 3 de novembro e não semanas mais tarde", escreveu no Twitter.

Isto é algo que dificilmente vai acontecer, mesmo que as eleições não tivessem tantos votos por correspondência. Na verdade, quase nenhum estado comunica os resultados finais no próprio dia de eleições. Mais de 80 milhões de norte-americanos já votaram por correio e os republicanos, que estão confiantes de que a maioria dos seus eleitores vai votar no próprio dia das eleições, estão a dar sinais de querer proclamar vencedor o seu candidato logo que terminem as votações na própria terça-feira.

"O Presidente Trump estará à frente na noite das eleições", afirmou na televisão Jason Miller, conselheiro da campanha de reeleição de Donald Trump, contando com o facto de a maioria dos democratas já ter votado antecipadamente e a maioria dos eleitores republicanos votar na terça-feira. "E depois vão tentar roubá-la [a vitória] após as eleições", acrescentou, numa acusação perigosa e invulgar aos democratas, de acordo com o El País.



Há poucos dias, num comício de campanha, o próprio presidente já tinha apontado na mesma direção: "Devemos querer que os votos sejam contados e concluídos até à noite de 3 de novembro". Um cenário que é praticamente impossível na prática na medida em que nunca aconteceu na história moderna e que não está contemplado em qualquer legislação. Quando um vencedor é proclamado na própria noite das eleições, não é porque a recontagem tenha sido concluída, mas porque as projeções dos meios de comunicação social inferem que, mesmo que haja uma recontagem, um dos candidatos já tem uma vantagem que os votos restantes não podem retirar.

As mensagens apontam para a possibilidade de a campanha republicana poder querer envolver-se numa batalha legal para tentar anular os boletins de voto por correspondência que não tenham sido contados até ao final do dia das eleições. Uma tentativa de forçar os estados a parar a recontagem após o dia das eleições através dos tribunais seria uma subversão sem precedentes do processo eleitoral, retirando o direito de participação política a milhões de cidadãos que votaram legalmente e a tempo.

No meio de uma pandemia em que as autoridades sanitárias desaconselham o contacto físico com outras pessoas, espera-se que mais de 80 milhões de pessoas votem por correio nestas eleições. Isto é mais do dobro do que há quatro anos atrás, um crescimento invulgar que pôs em evidência o processo pelo qual diferentes estados verificam a identidade dos eleitores. Ambos os partidos, bem como grupos de ativistas, apresentaram processos contra tais técnicas de verificação, muitas vezes por falhas no processo de notificação dos eleitores para corrigir quaisquer erros e dar aos eleitores a oportunidade de os corrigir. O Presidente Trump foi muito mais longe, sugerindo publicamente, sem provas que o apoiem, que tais práticas são uma oportunidade para a fraude eleitoral.

A votação por correio demora normalmente mais tempo a processar do que os votos expressos fisicamente no dia das eleições. A mensagem da campanha de Trump é de minimizar a pandemia e dar uma impressão de normalidade, apesar do facto de muitos estados estarem a relatar números recorde de infeções.

