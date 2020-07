Com o confinamento e as medidas de contingêncioa devido à pandemia, as moedas de 5 e de 25 centavos tornaram-se escassas no comércio dos Estados Unidos, o que incentivou as autoridades do país a pedir à população que volte a colocá-las em circulação.

Estados Unidos sem trocos com escassez de moedas de 5 e 25 centavos

Com o confinamento e as medidas de contingêncioa devido à pandemia, as moedas de 5 e de 25 centavos tornaram-se escassas no comércio dos Estados Unidos, o que incentivou as autoridades do país a pedir à população que volte a colocá-las em circulação.

"Precisamos da sua ajuda", declarou na semana passada o serviço de emissão de moedas (MINT). "O problema é que a circulação das moedas de certa forma parou", declarou, nesta quarta-feira, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, segundo a AFP.



"Como os negócios estavam fechados, os bancos estavam fechados, os clientes não estavam a gastar e as moedas deixaram de circular", completou. Na prática, isso significa que, por exemplo, muitas vezes os comerciantes não têm troco para devolver aos clientes.

Os norte-americanos foram, assim, incentivados a pagar as suas compras com a quantidade exata de dinheiro e colocar em circulação as moedas que têm acumuladas.

"Há uma grande quantidade de moedas na economia, mas o ritmo de circulação ficou mais lento e isso significa que as pessoas nem sempre as terão quando precisarem", declarou o MINT em comunicado.

De acordo com a AFP, a Reserva Federal criou uma equipa dedicada para lidar com o problema. Até ao fim do ano, serão prensadas mensalmente 1,65 mil milhões de moedas, quando o normal é mil milhões.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.