Donald Trump toma decisão polémica a poucas semanas de terminar o seu mandato. Anúncio foi feito em troca da normalização das relações de Marrocos com Israel.

Mundo 3 min.

Estados Unidos reconhecem soberania de Marrocos sobre Saara Ocidental

Donald Trump toma decisão polémica a poucas semanas de terminar o seu mandato. Anúncio foi feito em troca da normalização das relações de Marrocos com Israel.

A poucas semanas de terminar o mandato, Donald Trump toma mais uma decisão polémica que deixa a comunidade internacional estupefacta. O atual inquilino da Casa Branca anunciou o reconhecimento dos Estados Unidos da soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental em troca da normalização das relações do país do norte de África com Israel.

Para a ONU, o Saara Ocidental é um território não autónomo desde 1965, tal como se afirma na resolução 2072 da sua Assembleia Geral. Como aprovado pelo organismo internacional, a Espanha continua a ser quem administra o território.

O Saara Ocidental era considerado uma província espanhola em África de 1958 a 1976, quando Espanha abandonou o processo de descolonização que tinha iniciado, na sequência de uma invasão militar marroquina no ano anterior, conhecida como "marcha verde". Este processo de descolonização incluiria a realização de um referendo de autodeterminação que nunca foi realizado, apesar do facto de ter sido aprovado pela ONU.

O Saara Ocidental era uma colónia espanhola que foi quando durante o processo de descolonização foi ocupado por Marrocos em 1976. É uma das guerras mais esquecidas do mundo e assemelha-se ao processo de invasão de Timor-Leste pela Indonésia quando Portugal se preparava para reconhecer a independência daquele território.

Até hoje, nenhum país tinha reconhecido a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental a quem a ONU reconheceu o direito à autodeterminação. As Nações Unidas monitorizavam, aliás, o cessar-fogo que foi interrompido há poucas semanas.

O ainda Presidente dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira a decisão, considerando o pacto "um passo histórico para a paz no Médio Oriente", numa mensagem publicada na sua conta no Twitter.

Trump assegura que a proposta de autonomia de Marrocos é "séria, credível e realista" e constitui "a única base possível" para alcançar "paz e prosperidade" na região. "Marrocos reconheceu os Estados Unidos em 1777. É, pois, correcto que reconheçamos a sua soberania sobre o Saara Ocidental", acrescentou.

Sob os auspícios da política externa norte-americana, três outros países árabes restabeleceram relações diplomáticas com Israel nos últimos meses: os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Sudão.

O reconhecimento por Washington da soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental em troca da normalização das relações do país do Magrebe com Israel, violaria o direito internacional, afirmou na sexta-feira o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Mikhail Bogdanov.



"Existem resoluções correspondentes, existe uma missão da ONU para levar a cabo um referendo no Saara Ocidental. Tudo o que os norte-americanos fazem agora é uma decisão unilateral que vai além do direito internacional e das decisões da resolução do Conselho de Segurança da ONU, que os próprios norte-americanos votaram favoravelmente", declarou Bogdanov, citado pela RIA Novosti.

Já a ministra espanhola dos Negócios Estrangeiros, Arancha Gonzalez Laya, rejeitou o reconhecimento de Trump do Saara Ocidental como parte do território marroquino. "Relativamente à normalização das relações entre Marrocos e Israel, saudamos essa normalização, tal como saudámos cada uma das normalizações que tiveram lugar nas últimas semanas", afirmou Laya.

"Quanto à paz entre israelitas e palestinianos, essa continua a ser uma questão a ser resolvida. E a questão do Saara Ocidental continua por resolver. E, em ambos os casos, a posição da Espanha é muito clara quanto à necessidade de procurar as resoluções das Nações Unidas como forma de resolver essas duas questões", defendeu.

Na sequência do anúncio, a ONU sustentou que a sua posição se mantém igual sobre a disputada região do Saara Ocidental. O secretário-geral da ONU, António Guterres, também acredita que "a solução para a questão ainda pode ser encontrada com base nas resoluções do Conselho de Segurança", afirmou o seu porta-voz.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.