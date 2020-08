O projeto 'Jurassic Park' pretende prevenir doenças mortais como zika e dengue.

Estados Unidos. Milhões de mosquitos alterados geneticamente vão ser libertados na Florida

As autoridades da Florida, nos Estados Unidos, autorizaram um plano para libertar 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados com o objetivo de evitar doenças como a zika e a dengue. O projeto 'Jurassic Park' vai ser lançado em Florida Keys já no próximo ano.

"Com todas as crises urgentes que a nossa nação e o estado da Florida enfrentam - a pandemia de covid-19, a injustiça racial, as alterações climáticas - a administração afetou dólares dos impostos e recursos governamentais para a experiência 'Jurassic Park", afirmou Jaydee Hanson, diretor de políticas do Centro Internacional de Avaliação Tecnológica e do Centro de Segurança Alimentar.



O Controlo de Mosquitos de Florida Keys considera este o projeto como um passo para controlar a reprodução de 'Aedes aegypti', uma espécie de mosquito que propaga a dengue, zika, febre amarela e outras infeções mortais.

O mosquito macho geneticamente modificado, chamado OX5034, foi alterado com um gene especial, que controlaria a sobrevivência das fêmeas com quem acasala. As fêmeas morreriam antes de crescerem o suficiente para morderem e propagarem doenças, uma vez que só se alimentam de sangue e transportam infeções, enquanto os machos se alimentam apenas de néctar. Quando os novos machos crescem, acasalam com mais fêmeas, o que reduziria a quantidade de "Aedes aegypti".

Os mosquitos, fabricados pela empresa britânica Oxitec, já foram testados anteriormente no Brasil. E estudos demonstraram uma diminuição de até 95 % da população de insetos graças ao programa.

No entanto, o projeto foi criticado por alguns residentes de Florida Keys e ambientalistas que estão preocupados com o possível impacto tanto sobre os seres humanos como sobre outras espécies.

"A libertação de mosquitos geneticamente modificados irá colocar desnecessariamente em risco os residentes da Florida, o ambiente e as espécies em perigo no meio de uma pandemia", disse Dana Perls, gestora de programas alimentares e tecnológicos da Friends of the Earth, citada pela Fox News.

