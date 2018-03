Exigência foi apresentada a António Guterres, secretário-geral da ONU. Embaixadora Niki Haley revelou que os norte-americanos "estão preparados para avançar".

Estados Unidos exigem cessar-fogo na Síria e admitem intervenção

Enquanto as Nações Unidas, através da Unicef, divulgavam um relatório a demonstrar que 2017 foi o ano mais mortífero para as crianças na guerra civil síria - 910, 50% mais do que no ano anterior e o número mais elevado desde o início do conflito em 2011 -, os Estados Unidos solicitaram ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que seja decretado, de facto, um cessar-fogo na região de Ghouta oriental.

Citada pela agência Reuters, a embaixadora Niki Haley afirmou mesmo a determinação dos norte-americanos, dizendo que "estão prontos para uma intervenção se isso for necessário".

A agência revela que terá sido entregue uma proposta de resolução para cessar-fogo com a duração de um mês, enquanto Guterres era alvo de um pedido para desenvolver "com urgência propostas para monitorizar a aplicação do fim das hostilidades e qualquer movimento de civis".



Caso as medidas não avancem, e uma vez que nem o cessar-fogo decretado pela ONU no fim de fevereiro, nem o de caráter humanitário imposto por Vladimir Putin depois disso estão a dar resultados, Haley sustenta que os Estados Unidos podem agir. "Não é o caminho que preferimos, mas estamos preparados para segui-lo", disse.



