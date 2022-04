Um fuzileiro norte-americano, condenado em Moscovo, foi trocado por um piloto russo preso nos Estados Unidos há mais de dez anos.

Acordo entre potências

Estados Unidos e Rússia trocam prisioneiros

A Rússia e os Estados Unidos entraram em acordo para a troca de prisioneiros, num momento de grande tensão entre as potências mundiais, devido à guerra na Ucrânia.

O soldado norte-americano Trevor Reed, 30 anos, antigo fuzileiro com nove anos de serviço militar, tinha sido condenado em Moscovo, em 2020, por agressão a dois polícias. Foi agora trocado por Konstantin Yaroshenko, um piloto preso em 2011 por conspiração para traficar cocaína para os EUA.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, comutou a sentença de Yaroshenko como parte da troca. "As negociações que nos permitiram trazer Trevor para casa exigiram decisões difíceis que eu não tomo de ânimo leve", disse Biden numa declaração.

O Presidente norte-americano tinha levantado os casos de Reed e de outro americano preso, Paul Whelan, na reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Genebra, no ano passado, dizendo mais tarde ao jornalistas: "não me vou afastar deles".

Reed, que foi detido em 2019, negou todas as acusações e entrou em greve de fome para protestar contra as condições na prisão no ano passado, disse a família. Os EUA insistem que Reed foi injustamente condenado, ao contrário de Yaroshenko.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, confirmou a troca no Telegram, dizendo que foi o resultado de "negociações prolongadas". O serviço de notícias Interfax informou que a troca teve lugar na Turquia após o acordo ter sido finalizado na semana passada.

As nconversações foram limitadas à troca de prisioneiros, não fazendo parte de um esforço diplomático mais amplo, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price. "Isto não fazia parte de uma discussão mais ampla com a Federação Russa. Não procurámos isso", disse Price numa entrevista à MSNBC.

Não estão atualmente em curso mais conversas sobre uma troca semelhante para Whelan, segundo a Interfax. No entanto, Biden declarou que "não vamos parar até que Paul Whelan e outros se juntem a Trevor nos braços da família e dos amigos". Whelan foi condenado por espionagem a 16 anos de prisão em 2020.

A Rússia tinha tentado uma troca de Whelan e Reed por Yaroshenko e outro russo preso nos EUA, Viktor Bout, um traficante de armas conhecido como o "mercador da morte", que cumpre uma pena de 25 anos desde 2012, por conspiração para vender armas a uma organização terrorista colombiana.



