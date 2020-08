Apoiante de Trump, o jovem de 17 anos acompanhava milícia armada nas ruas de Kanosha quando se desenrolavam protestos contra a brutalidade policial que vitimou o afro-americano Jacob Blake. De acordo com as autoridades, está acusado de assassinar dois manifestantes.

Estados Unidos. Detido adolescente acusado de assassinato de manifestantes em Kanosha

Apoiante de Trump, o jovem de 17 anos acompanhava milícia armada nas ruas de Kanosha quando se desenrolavam protestos contra a brutalidade policial que vitimou o afro-americano Jacob Blake. De acordo com as autoridades, está acusado de assassinar dois manifestantes.

A tragédia abate-se novamente no coração dos Estados Unidos com um incêndio racial que teima em apagar-se numa sociedade cheia de feridas abertas. Os protestos em Kenosha, onde na segunda-feira, o afro-americano Jacob Blake foi baleado com sete disparos pela polícia em frente aos três filhos e à mulher, subiram de tom com a participação de milícias de extrema-direita que alegavam estar nas redondezas para proteger a propriedade privada.

Da morte de dois manifestantes, sabe-se agora a identidade do atirador. É Kyle Rittenhouse, um jovem de 17 anos, que foi detido em Illinois. Sabe-se agora que é um apoiante assumido de Donald Trump, antigo cadete da polícia que se juntou a um grupo de "milícias" fortemente armadas depois de terem surgido os protestos na sequência do tiroteio policial contra Jacob Blake.

Reside a 24 quilómetros de Kenosha e está associado ao movimento 'Blue Lives Matter', um movimento de apoio às forças de segurança, criado como contraprotesto contra o 'Black Lives Matter'.

Rittenhouse foi filmado por um telemóvel a abrir fogo no meio da uma estrada com uma espingarda semiautomática. Os vídeos nas redes sociais mostram pessoas a correr pelas ruas de Kenosha, enquanto se ouvem tiros, em algumas das imagens podem ver-se homens feridos no chão.

Anthony Huber, de 26 anos, e outro homem de 36 anos de idade, foram mortos na sequência desses disparos. Outro homem de 26 anos está gravemente ferido. De seguida, percorreu o caminho passando pelas autoridades sem que fosse detido. Há várias imagens em que se pode ver a polícia a confraternizar com esta milícia de extrema-direita.

Rittenhouse foi, entretanto, detido e acusado de homicídio intencional em primeiro grau e aguarda a extradição de Illinois, onde foi detido.

