"Não temos receio de uma guerra comercial devido à nossa dimensão", afirmou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em Buenos Aires.

Estados Unidos desafiam G20 e geram polémica

O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, causou controvérsia na reunião do G20, em Buenos Aires, ao afirmar perante os jornalistas: "Não temos receio de uma guerra colonial devido à nossa dimensão".

Citado pela imprensa internacional, Mnuchin foi taxativo e causou controvérsia na cimeira: "Temos de estar preparados para defender os interesses dos Estados Unidos e o comércio livre e justo. Como disse o presidente, não temos medo de uma guerra comercial devido às dimensões do nosso país e da nossa economia e ainda ao facto de termos um grande défice comercial". Nas afirmações que foi fazendo, o secretário do Tesouro não escondeu que a China é o principal alvo das medidas da Administração Trump.



Vários ministros das Finanças expressaram preocupação quanto ao posicionamento norte-americano, destacando-se os representantes de Alemanha e França nas declarações contrárias ao que defendem os Estados Unidos. "É sempre importante enviar sinais claros contra o protecionismo", defendeu Olaf Scholz, o alemão que tem a pasta das Finanças no novo Executivo de Angela Merkel. E Bruno Le Maire, o ministro francês, foi ainda mais claro: "Deixei bem claro a Mnuchin que a União Europeia espera ficar fora das novas taxas aplicadas pela sua Administração. A Europa não é a origem do problema".



Perante as críticas ao protecionismo que a política da Administração Trump tem demonstrado, Mnuchin referiu: "Procuramos um comércio livre e justo recíproco. Queremos os mesmos direitos para as nossas empresas que outras têm no nosso país. Não procuramos protecionismo, pretendemos um comércio justo".



Na declaração final, cuja aprovação está dependente da unanimidade, não houve condenação inequívoca das taxas aplicadas pelos Estados Unidos a importações de aço e alumínio, mas uma convocatória para a defesa do comércio livre como estratégia contra "as tensões económicas e geopolíticas" à escala mundial.



