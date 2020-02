Um ataque norte-americano matou em janeiro Qasem al-Rimi, líder do braço iémenita da organização terrorista.

Estados Unidos confirmam morte no Iémen de um líder da Al-Qaeda

Um ataque norte-americano matou em janeiro Qasem al-Rimi, líder do braço iémenita da organização terrorista.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na quinta-feira que o líder da Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), Qasem al Rimi, morreu em janeiro numa operação norte-americana no Iémen, conforme noticiou na semana passada o The New York Times. "Por ordem do presidente Donald J. Trump, os Estados Unidos conduziram uma operação antiterrorista no Iémen que eliminou com sucesso Qasem al Rimi", anunciou Trump numa declaração.

A morte da al-Rimi é um duro golpe para a AQPA, considerada um dos braços mais perigosos do grupo terrorista Al-Qaeda, já que realizou ataques a partir da sua base no Iémen, quase sempre contra os interesses dos Estados Unidos. O New York Times informou na sexta-feira passada que Washington acreditava ter eliminado este líder num ataque aéreo que lançou no Iémen em janeiro, depois de meses de rastreamento através de vigilância aérea e outros meiosde inteligência.

Al Rimi, um iemenita de 41 anos, foi "um dos fundadores e líder da Al-Qaeda na Península Arábica, e tenente do líder da Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri", que fazia parte desse grupo terrorista desde "os anos 90, quando trabalhou no Afeganistão para Osama bin Laden", de acordo com os Estados Unidos. "Sob o comando de al-Rimi, a AQPA cometeu uma violência indescritível contra civis no Iémen e tentou lançar e inspirar numerosos ataques contra os Estados Unidos e nossas forças", disse Trump.

O Iémen vive um conflito armado que coloca os rebeldes huthis contra forças leais ao presidente Abd Rabbuh Mansur al Hadi, apoiados por Riad. Desde 2015, a população iemenita vive sob o constante bombardeamento da coligação internacional liderada pela Arábia Saudita contra os huthis.

Em outubro do ano passado, Trump confirmou a morte de Abu Bakr Al Baghdadi, líder de outra poderosa organização terrorista, o Estado Islâmico, numa operação das forças especiais norte-americanas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.