O último debate antes da Super Terça-Feira, dia determinante nas primárias para eleger o candidato presidencial democrata, ficou marcado pelos ataques dos concorrentes a Bernie Sanders, que segue na frente da disputa.

Estados Unidos. Bernie Sanders: todos contra um

O debate que decorreu na Carolina do Sul tinha tudo para ser aceso e não defraudou as expetativas de quem assistiu à luta de argumentos entre os diferentes candidatos democratas a uma semana da Super Terça-Feira.



O senador Bernie Sanders, que encabeça a corrida com mais uma vitória em Nevada na semana passada, foi alvo de críticas de vários dos seus adversários internos, incluindo o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, e o ex-autarca de Nova York, Mike Bloomberg, assim como Pete Buttigieg, ex-autarca de South Bend, Indiana. Foi, aliás, o jovem candidato que acusou Sanders de ser uma figura que polarizava o debate e alertou para uma campanha presidencial entre um candidato que se assume socialista democrático e Donald Trump, que está nos antípodas.

"Se acham que os últimos quatro anos têm sido caóticos, cheios de divisões, tóxicos, esgotantes, imaginem passar a maior parte de 2020 com Bernie Sanders contra Donald Trump", afirmou. O senador de Vermont negou que as suas políticas fossem radicais e reconheceu a polémica que atrai afirmando ironicamente: "Estou a ouvir o meu nome ser mencionado um pouco esta noite. Imagino porquê".

Num dos confrontos, Bloomberg, candidato multimilionário que aposta tudo na Super Terça-Feira, sugeriu que a campanha de Sanders beneficiava de uma alegada interferência russa nestas primárias.

"A Rússia está a ajudá-lo a ser eleito, portanto, você vai perder [para Trump]", afirmou a Sanders numa tentativa de recuperar do desempenho desastroso no primeiro debate da semana passada. Dirigindo-se ao presidente russo, Sanders anunciou que se for presidente dos Estados Unidos Putin não ia “interferir mais nas eleições norte-americanas”.

As primárias na Carolina do Sul, marcadas para sábado, representam a primeira votação no Sul profundo e na qual os eleitores afro-americanos formam a maioria do eleitorado pela primeira vez. Já Super Terça-Feira, que se realiza a 3 de março, os candidatos vão competir por mais de um terço dos delegados disponíveis que são fundamentais para garantir a nomeação.

Por sua vez, a campanha de Trump aproveitou as divisões nas primárias democratas para acusar este partido de não ter candidatos sérios e para afirmar que nenhum tem condições para se bater com o atual presidente dos Estados Unidos.

Hillary Clinton promete apoio a Sanders se este ganhar

Depois de considerar Donald Trump "um perigo real para a democracia", a ex-secretária de Estado prometeu na terça-feira apoiar Bernie Sanders se vencer a nomeação democrata para as eleições presidenciais de 3 de novembro. Hillary Clinton, que ganhou as primárias democratas contra Bernie Sanders em 2016, perdendo depois as eleições para Donald Trump, fez questão de entrar de cabeça na campanha interna mesmo do outro lado do Atlântico durante a 70.ª edição do festival de cinema Berlinale.

