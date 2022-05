O programa de ajuda inclui uma componente económica e humanitária, mas também armas e munições.

Estados Unidos aprovam pacote de 38 mil milhões de ajuda à Ucrânia

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um pacote de 40 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) para a Ucrânia, reforçando o apoio a Kiev como pedido pelo Presidente Joe Biden.

O texto aprovado na terça-feira à noite inclui uma componente económica e humanitária, mas também armas e munições. "Com este programa de ajuda, os Estados Unidos enviam um sinal ao mundo da nossa determinação inabalável de apoiar o corajoso povo da Ucrânia até à vitória" sobre Moscovo, sublinhou a presidente da câmara baixa do Congresso, a Democrata Nancy Pelosi, algumas horas antes da votação. O presidente ucraniano já agradeceu o novo pacote.

A proposta segue para votação no Senado, câmara alta do Congresso norte-americano, antes de ser promulgada pelo Presidente Biden. O pacote inclui seis mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros) para a aquisição de veículos blindados e o reforço da defesa antiaérea ucraniana, numa altura em que os combates continuam no leste e no sul do país.

Cerca de nove mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros) vão ser atribuídos para garantir, entre outros, "a continuidade das instituições democráticas ucranianas", e para fins humanitários.

Biden tem pedido, há várias semanas, uma enorme extensão do orçamento de 33 mil milhões de dólares (31 mil milhões de euros) para a Ucrânia, depois de o Congresso ter já aprovado quase 14 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros), em meados de março.

Ucrânia diz que já morreram mais de 26 mil militares russos

A Ucrânia atualiza todos os dias o números referentes às perdas de Moscovo em território ucraniano e, esta quarta-feira, os dados apontam para a destruição de mais de 1.100 tanques e 12 navios russos.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, terão morrido mais de 26 mil soldados russos — só na terça-feira, 350 homens terão perdido a vida.

Ataques na Ilha da Serpente continuam

O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou que os ataques das forças militares russas na Ilha da Serpente continuam. O ministério alerta para a possibilidade de Moscovo conseguir conquistar esta ilha e, se isso acontecer, a Rússia "pode dominar a zona nordeste do Mar Negro".

Através dos drones turcos Bayraktar, a Ucrânia conseguiu atingir "as defesas aéreas russas e navios de reabastecimento".

Kiev não recebeu armas suficientes para "libertar Mariupol", afirma Zelensky

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse aos deputados do Parlamento de Malta que, apesar dos pedidos, a Ucrânia não recebeu a quantidade de armas que necessita para romper o cerco a Mariupol e retomar a cidade. Zelensky disse que os defensores "vão prosseguir a resistência na fábrica de Azovstal".

"Estamos a recorrer a todos os instrumentos diplomáticos possíveis para os salvar, mas a Rússia não tem aceitado nenhuma das opções propostas. Pedimos aos nossos parceiros que forneçam armas com o objetivo de libertar Mariupol e salvar o pessoal civil e militar", adiantou.

Zelensky adiantou que cidades e outras povoações ucranianas foram atingidas por 2.250 mísseis nos dois meses e meio de invasão. "Os bombardeamentos não param, nem durante o dia, nem durante a noite", disse.

O líder de Kiev também disse que o bloqueio russo dos portos no mar Negro e mar de Azov estão a impedir a exportação de produtos cerealíferos e outros, que irá originar uma crise no mercado de alimentação à escala global.

"Se não podemos exportar trigo, cevada, sementes de girassol, óleo de girassol, isso significa que a população do norte de África e Ásia vai ficar com falta de comida e os preços vão subir", disse Zelensky. "Mais tarde, poderá haver um novo caos e uma nova crise migratória, e penso que vão sentir esta crise nas regiões vizinhas de Malta".

Lavrov acusa UE de não ter uma política externa própria

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, defendeu hoje que a União Europeia (UE) "não tem uma política externa", em resposta à proposta de Bruxelas de uso para reconstrução da Ucrânia das reservas da Rússia confiscadas.

Para Lavrov, a proposta do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, acabará por cair, já que é apenas uma forma de seguir as exigências feitas pelos Estados Unidos, que sugeriram o uso de reservas russas congeladas pelas sanções para a reconstrução da Ucrânia. "Borrell não deve esquecer que o seu posto é diplomático e não militar", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, durante uma visita à Argélia.

Lavrov comparou ainda a proposta de congelamento de reservas russas confiscadas pelas sanções da UE com a atitude que os EUA tiveram no Afeganistão.

"Congelaram o acesso ao banco central afegão. Mas não usam esse dinheiro para reconstruir o Afeganistão, que foi destruído como resultado das ações da NATO", explicou o chefe da diplomacia russa.

Quanto ao abastecimento de gás, Lavrov repetiu que o abastecimento energético da Europa está garantido, elogiando o país seu anfitrião. "Nós, tal como a Argélia, mantemos uma posição unificada no quadro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com base em acordos anteriores e assim será no futuro", esclareceu Lavrov.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia agradeceu à Argélia pelo que considerou ser uma "posição equilibrada e objetiva em relação aos acontecimentos" na Ucrânia, "tanto nas relações bilaterais como em vários fóruns internacionais".

Lavrov defendeu ainda a invasão da Ucrânia, justificando-a com o "princípio da igualdade de soberania", acusando os Estados Unidos e os seus aliados de ignorarem esses valores.

"A discussão gira em torno do princípio da igualdade na soberania dos Estados, proclamado pela Carta das Nações Unidas. E nós, como a Argélia, somos a favor dessa posição. Mas esse fator está a ser ignorado pelos Estados Unidos e pelos seus aliados", acusou Lavrov.

A visita à Argélia do chefe da diplomacia russa - por ocasião do 60º aniversário do estabelecimento das relações entre os dois países - serviu para renovar a cooperação militar e comercial entre os dois países, com a assinatura de um novo documento sobre as relações bilaterais.

