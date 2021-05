Objetivo é agilizar e facilitar a troca e produção de vacinas, sobretudo nos países mais pobres.

Estados Unidos anunciam apoio à suspensão das patentes das vacinas

A administração Biden anunciou esta quarta-feira que apoia o levantamento da proteção sobre a propriedade intelectual das vacinas quando são muitos os países que lutam para salvar vidas.

"Esta é uma crise de saúde global e as circunstâncias extraordinárias da pandemia exigem medidas extraordinárias. A Administração acredita firmemente na proteção da propriedade intelectual, mas para pôr fim a esta pandemia, apoia a renúncia a essas protecões", declarou a representante dos Estados Unidos para o Comércio, Katherine Tai, num comunicado.

"Como o fornecimento de vacinas para o povo americano está assegurado, a Administração continuará a intensificar os seus esforços - trabalhando com o setor privado e todos os parceiros possíveis - para expandir o fabrico e distribuição de vacinas. Trabalhará também para aumentar as matérias-primas necessárias à produção dessas vacinas", acrescentou.

Segundo diversas informações, os líderes da Organização Mundial do Comércio alegadamente teriam apelado esta semana aos Estados membros para facilitar temporariamente um acordo sobre as regras de proteção da propriedade intelectual das vacinas. Tanto a África do Sul como a Índia forma os principais defensores desta medida como forma de superar os obstáculos à produção de vacinas em países mais pobres.

O Presidente Joe Biden afirmou esta quarta-feira que a Casa Branca apoiaria a proposta de levantamento da propriedade intelectual na Organização Mundial do Comércio. "Sim, vou falar sobre isso ainda hoje. Sim", afirmou Biden pouco antes de a declaração de Tai ter sido divulgada.

