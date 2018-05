O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos abandonam o acordo nuclear assinado entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha.

Estados Unidos abandonam acordo nuclear com Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos abandonam o acordo nuclear assinado entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha.

"Hoje anuncio que os Estados Unidos se retiram do acordo nuclear com o Irão”, disse Trump numa declaração à imprensa na Casa Branca, acrescentando que os Estados Unidos “voltarão a impor sanções económicas ao mais alto nível”.

Donald Trump afirmou que tem “a prova” de que o Irão mentiu sobre o seu programa nuclear, classificando aquele país como "um regime de grande terror".

Statement on the Iran Nuclear Deal: https://t.co/O3SpryCKkc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de maio de 2018

"Dentro de alguns instantes, vou assinar uma ordem presidencial para que se restabeleçam as sanções americanas ligadas ao programa nuclear do regime iraniano", informou, advertindo que "qualquer o país que venha a ajudar o Irão neste caso das armas nucleares poderá também ser fortemente sancionado pelos Estados Unidos".

Trump sustentou que o Irão merece um "Governo melhor" e que o futuro daquele país "pertence à sua população", assegurando, ao mesmo tempo, estar disponível para discutir uma solução "bem mais alargada".

"A América não será refém de acordos", sustentou o Presidente dos Estados Unidos, acrescentando que este anúncio “manda uma mensagem a todos de que a América não faz ameaças vãs”.

Por outro lado, sublinhou que não permitirá que "um regime que tem cânticos de 'Morte à América' tenha acesso a armas nucleares".

Segundo o Presidente norte-americano, se os Estados Unidos permitissem a manutenção do acordo, brevemente existiria uma corrida ao armamento nuclear".

Trump referiu também que "nenhuma outra ação tomada pelo regime [iraniano] tem sido mais perigosa do que a sua demanda pelas armas nucleares e capacidade para as fornecer".

O acordo foi concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU – EUA, Rússia, China, França e Reino Unido – e a Alemanha) e visa, em troca de um levantamento progressivo das sanções internacionais, assegurar que o Irão não desenvolve armas nucleares.

Conseguido depois de 21 meses de duras negociações, o acordo foi assinado, por parte dos Estados Unidos, pelo antecessor de Trump, Barack Obama.

As críticas do Trump ao pacto remontam à campanha para as presidenciais norte-americanas de 2016, quando afirmou que o acordo assinado por Barack Obama é “desastroso” e “o pior acordo alguma vez negociado” e prometeu que a sua “prioridade número um” seria “desmantelá-lo”.

Para os Estados Unidos, e alguns aliados como Israel, o acordo é insuficiente e inclui disposições que permitem ao Irão desenvolver um programa militar dentro de alguns anos.

Benjamin Netanyahu já reagiu ao anúncio de Trump. AFP

A União Europeia (UE), os países europeus signatários do acordo, a Rússia e a China defendem a manutenção do pacto, argumentando que ele impede efetivamente o Irão de desenvolver armas nucleares nos próximos anos.

Do lado iraniano, o principal interesse é não ser excluído do sistema financeiro e comercial mundial.

Netanyahu congratula-se com “decisão valente” de Donald Trump

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, felicitou hoje o Presidente norte-americano Donald Trump pela sua decisão em abandonar o acordo nuclear com o Irão e voltar a impor sanções ao país, logo após o anúncio transmitido pela televisão.

“O Presidente Trump tomou uma decisão valente”, disse Netanyahu, que agradeceu em nome de todos os israelitas as medidas do Presidente dos EUA “para travar a atitude agressiva do Irão”.



Presidente do Irão diz que país mantém-se no acordo nuclear se os seus interesses forem respeitados

Já o presidente iraniano, Hassan Rohani, anunciou hoje que o Irão “vai manter-se” no acordo nuclear de 2015 após a retirada dos Estados Unidos, caso os seus interesses sejam garantidos, e tomará decisões posteriores em caso contrário.

“Devemos ser pacientes para ver como os outros países reagem”, disse Rohani num discurso, numa alusão às restantes potências que assinaram o acordo nuclear, e sugerindo que pretende discutir com europeus, russos e chineses.

