Santa Catarina é apontado pelas autoridades como o Estado brasileiro com mais habitantes originários do Grão-Ducado, com mais de cinco mil descendentes.

23 de Junho

Estado brasileiro de Santa Catarina poderá vir a celebrar o Dia do Luxemburgo

Henrique DE BURGO Santa Catarina é apontado pelas autoridades como o Estado brasileiro com mais habitantes originários do Grão-Ducado, com mais de cinco mil descendentes.

A Assembleia Legislativa do Estado brasileiro de Santa Catarina está a analisar um projeto de lei que prevê instituir o Dia Estadual do Grão-Ducado do Luxemburgo.

O projeto de lei (350/2020) foi apresentado pela deputada de origem luxemburguesa Dirce Heiderscheidt e está atualmente sob análise da Comissão de Relações Internacionais daquele parlamento estadual.

Segundo a imprensa local de Santa Catarina, o Dia Estadual do Grão-Ducado do Luxemburgo deverá ser celebrado anualmente a 23 de junho, data da Festa Nacional do Luxemburgo.

O anúncio foi feito na quinta-feira passada, durante a visita do embaixador do Luxemburgo à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Carlo Krieger, o primeiro embaixador do Grão-Ducado residente no Brasil, lembrou "os laços históricos" e os descendentes dos luxemburgueses "que ajudaram a criar o Estado, um dos mais produtivos e mais eficientes do Brasil".

Santa Catarina é apontado pelas autoridades dos dois países como o Estado brasileiro com mais habitantes originários do Grão-Ducado, com mais de cinco mil descendentes.

Como forma de reconhecer a comunidade de origem luxemburguesa, o Luxemburgo inaugurou em 2019 um consulado na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, que tem também jurisdição para os Estados de Paraná e Rio Grande do Sul. Também no Estado vizinho de Paraná, a Prefeitura municipal de Rio Negro vai erguer um memorial em honra dos luxemburgueses que emigraram para aquela região do sul do Brasil.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.