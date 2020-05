Neste momento, só os trabalhadores fronteiriços, pessoas com um motivo familiar ou as que regressam a casa podem circular entre a França e outros países da UE.

Está previsto um "alargamento significativo" da zona de 100 km em França

Redação Neste momento, só os trabalhadores fronteiriços, pessoas com um motivo familiar ou as que regressam a casa podem circular entre a França e outros países da UE.

A França deverá em breve acabar com o limite de 100 km de viagem no território. Questionado sobre o LCI na segunda-feira, o secretário de estado do Turismo Jean-Baptiste Lemoyne anunciou que o governo estava a preparar um "alargamento significativo" do limite de viagem de 100 km, desde que as condições de saúde o permitam.

Em termos mais gerais, a continuação das medidas de desconfinamento deve ser anunciada esta semana. Será também discutida a reabertura de bares e restaurantes.

O Governo recomenda aos franceses que optem por férias no interior do país durante os meses de Julho e Agosto. No entanto, mais informações sobre a reabertura das fronteiras, prevista para meados de Junho, terão de esperar.

"Nas fronteiras internas, temos acordos recíprocos com os países vizinhos e podemos pensar que, gradualmente, com a ajuda da desconfinação e se a pandemia não for retomada, poderemos anular estas medidas de encerramento", assegurou já o ministro dos Negócios Estrangeiros Jean-Yves Le Drian. "Penso que, gradualmente, a partir de 15 de Junho, conseguiremos alcançar um desconfinamento geral, que é o que eu espero", disse.

Neste momento, só os trabalhadores fronteiriços, pessoas com um motivo familiar ou as que regressam a casa podem circular entre a França e outros países da UE.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.