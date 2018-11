Não é desculpável ajudar a eleger um fascista.

Não tem mais como esconder, não: essa bateu forte, pô. Não passaram nem 24 horas sobre a eleição de um neofascista como presidente do quinto maior país do mundo e eu já estou doente, de tristeza e preocupação. Sinto-me dorido, como se tivesse perdido um ente próximo – e foi isso que aconteceu. O Brasil é-me muito querido: em certo sentido, esse país é o mais belo legado que a História portuguesa deixou nesse mundo. Mas mesmo que nem fosse. O que aconteceu ali, sobretudo pelas implicações horríveis que vai ter na Amazónia e nas emissões de carbono para a atmosfera, vai afetar esse planeta e diz-nos respeito a todos. Para não repetir a velha e amarga piada “mas a mim que me importa a ascensão de Hitler ao poder, se até vivo na Polónia?”

Para amar o Brasil não é preciso (nem sequer é desejável) vê-lo apenas através de óculos cor-de-rosa. Pensar no samba, no futebol e na alegria só atrapalha mesmo; basta raspar ao de leve essa superficialidade para que nos deparemos com um país envolto em problemas aparentemente insolúveis, seja a escassez de educação formal, a criminalidade crescente, a corrupção endémica ou o falhanço das insuficientes infraestruturas; um país desigual, logo injusto e desequilibrado. E claro, não é fácil viver no Brasil. Até pode ser interessante, polarizante, emocionante, maravilhoso, tudo isso. Mas fácil não é, o que talvez ajude a que alguns brasileiros, bem ao contrário da imagem “boa onda” que criaram, sejam na verdade uns insuportáveis metidos a besta. Alguns, talvez… mas Bolsonaro acaba de obter quase 58 milhões de votos expressos. São demasiados.

Há várias explicações para este terremoto político e quase todas elas são boas: desde logo a primeira é que as pessoas, querendo abalar o sistema, desejam o terremoto. Bolsonaro, partindo da plataforma mais radical e vazia possível – lembro-me do início da campanha e do facto de, qual Trump, nenhum dos concorrentes o levar a sério –, conseguiu cavalgar tanto as velhas políticas do apelo à ganância egoísta e de vistas curtas como os novos valores políticos da raiva, do ódio e do medo, aqueles que mais vendem hoje em dia. Não é desculpável ajudar a eleger um fascista (e quem o fez terá de viver para sempre com esse peso na consciência), mas é pelo menos compreensível que muitos acreditem que ele vai acabar com a corrupção e a insegurança – mesmo tendo Bolsonaro vivido 27 anos à custa do sistema corrupto, pertencendo aos seus partidos mais corruptos, sendo até levado a tribunal pelo exército a que pertence. Mesmo que vender a cada cidadão uma pistola, como desejam os comerciantes de armas que financiam Bolsonaro, signifique que o sangue corra pelas ruas numa guerra civil abafada.

As lições para os democratas, nós que acreditamos na liberdade, na igualdade e de vez em quando até na fraternidade, estão escritas a tinta fluorescente e indelével. Os valores da democracia liberal não podem ser vistos como garantidos. As vantagens e as virtudes das sociedades abertas não são evidentes para todos, talvez já nem sequer para a maioria: é preciso explicá-las, difundi-las, defendê-las. “Que tempos são estes em que é necessário defender o óbvio?”, escrevia Brecht nos anos 30. Os comportamentos egoístas que encorajamos prezam a liberdade de expressão, mas preferem a sociedade de consumo; acham bonito o conceito de igualdade de oportunidades, mas só desde que isso não ameace os seus interesses instalados; não querem nem entender o conceito de separação de poderes se o que intuem é que as elites utilizam todo o sistema apenas para se servirem a si próprias. O debate público, esse, já há muito caiu do enquadramento de instituições formais como parlamentos ou imprensa livre; chafurda agora na lama estupidificante das redes sociais, manipuladoras e maniqueístas. Os extremos tornam-se o grosso do caudal e o medo invade tudo. Enquanto a tartaruga da verdade ainda está a tentar entender todos estes fenómenos para começar a combatê-los, a lebre da mentira já deu a volta ao mundo.

“Cálice” é uma canção extraordinária de Chico Buarque, censurada pela ditadura militar pelas suas metáforas ilustrativas da repressão e da violência que amordaçava o país (a palavra do título, repetida ao longo do discurso, soa como “cale-se”; na Bíblia, o cálice estava cheio do sangue de Jesus). O narrador da canção pede “Outra realidade menos morta” e lamenta-se por “tanta mentira, tanta força bruta”. Mas a última estrofe, começada por “Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um facto consumado”, introduz um laivo de esperança. Há mais mundo, e mundo virá. Os dignos estão agora acordados. A sociedade civil brasileira, caída repentinamente na resistência, resistirá; já as restantes estão motivadas e alerta. Avizinham-se dias negros sim – mas não vamos beber mais desse cálice de cicuta.

