Esquerda chama "presidente dos ricos" a Macron

Jean-Luc Mélenchon retomou uma das designações usadas pelos "coletes amarelos".

À esquerda, o discurso de Emmanuel Macron ontem aos franceses também foi analisado numa perspetiva crítica. Jean-Luc Mélenchon, líder do França Insubmissa, retomou a designação de "presidente dos ricos" atribuída a Macron pelo movimento dos "coletes amarelos" e, citado pelo diário Le Monde, sublinhou que "todas as medidas anunciadas serão pagas pelos contribuintes e pelos alvos da assistência social, nenhuma terá pagamento por parte das grandes fortunas e dos maiores rendimentos".

À BFM-TV, Benoît Hamon, criador do movimento Génération.s, considerou que se "espera uma verdadeira redistribuição da riqueza", lamentou que não tenha sido colocado em causa o fim do imposto de solidariedade sobre as fortunas (ISF, na sigla francesa) e o facto de serem protegidas "as grandes empresas poluentes, os bancos e os seus acionistas". Já Olivier Faure, dirigente dos socialistas, foi crítico ao referir que "o fosso não foi alterado".

Para Yannick Jadot, dos ecologistas, "o Presidente Macron não deixou qualquer perspetiva para uma transição ecológica e social justa".



Un changement de ton mais pas un changement fond ! Le Président @EmmanuelMacron n’a dressé aucune perspective pour une transition écologique et sociale juste. Rien sur le #climat, la #mobilité, le #logement, l’#agriculture les #servicespublics #Macron20h pic.twitter.com/Nq0GUtOvLN — Yannick Jadot (@yjadot) December 10, 2018

Fabien Roussel, secretário-geral do Partido Comunista, referiu que "o presidente dos ricos vacila, mas os ricos continuam a ser os seus protegidos".



Apenas os seus apoiantes de La République en Marche viram sinais positivos no discurso e nas medidas anunciadas, de acordo com o Le Monde. Richard Ferrand disse que "as decisões imediatas e as perspetivas do que aí vem respondem aos anseios e às questões do movimento dos 'coletes amarelos'", ao passo que Laetitia Avia resumiu: "Não se trata de pequenas medidas, mas de decisões significativas que vão claramente mudar a vida das pessoas".







